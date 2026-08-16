لماذا انطلقت منافسات الليغا دون برشلونة وريال مدريد؟

وكانت قد أعلنت رسميًا أن الجولة الأولى من المسابقة ستقام على عدة أيام، بداية من السبت 15 اب وحتى الخميس 27 منه، بعدما أدت المشاركة المتأخرة لعدد من لاعبي الأندية في 2026 إلى إعادة ترتيب مواعيد بعض مباريات الجولة الافتتاحية.لماذا لم يلعب برشلونة وريال في الجولة الافتتاحية؟السبب الرئيس يعود إلى كأس العالم 2026، الذي أقيم في وكندا والمكسيك وانتهى يوم 19 تموز، بعد وصول عدد كبير من لاعبي الأندية الإسبانية إلى المراحل الأخيرة من البطولة.وبموجب الاتفاق الجماعي الخاص بلاعبي كرة القدم في إسبانيا، يحصل اللاعبون المشاركون في المراحل الأخيرة من البطولات الكبرى على فترة راحة تصل إلى 21 يومًا، وهو ما جعل من الصعب على بعض الأندية إشراك لاعبيها الدوليين في الجولة الأولى التي كان مقررًا أن تبدأ في منتصف اب.وكانت ورابطة لاعبي كرة القدم الإسبان AFE قد دخلتا في خلاف بشأن موعد انطلاق الموسم، بعدما طالبت AFE بتأجيل بداية المسابقة إلى 23 اب لضمان حصول اللاعبين على فترة راحة وإعداد كافية عقب كأس العالم.وبعد إلى التحكيم لحسم الخلاف، تم اعتماد موقف رابطة بالإبقاء على موعد انطلاق المسابقة في 15 اب، مع السماح بتأجيل مباريات الأندية التي تأثر برنامجها بوجود لاعبين في المراحل الأخيرة من كأس العالم.وبالتالي، لم يتم تأجيل انطلاق بالكامل، وإنما جرى تقسيم الجولة الأولى على عدة مواعيد بدلًا من إقامة مبارياتها العشر خلال نهاية أسبوع واحدة.4 مباريات تأجلت بسبب كأس العالمفي البداية، شملت التأجيلات المرتبطة بالمونديال أربع مباريات من الجولة الأولى، وهي:ضد مالاغا.ضد .ضد .برشلونة ضد أتلتيك بيلباو.وأعلنت رابطة الليغا مواعيد هذه المباريات الجديدة، حيث لعب أتلتيكو مدريد أمام مالاغا يوم 19 اب، بينما يلتقي فالنسيا مع ريال يوم 25، وريال مدريد مع ريال سوسيداد يوم 26، وبرشلونة مع أتلتيك بيلباو يوم 27.وبذلك أصبح غياب برشلونة وريال مدريد عن افتتاح الجولة قرارًا تنظيميًا مرتبطًا بظروف كأس العالم، وليس بسبب أي مشكلة تخص الناديين أو تأجيل خاص بمباراة بعينها.ويبدأ برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، رحلة الدفاع عن لقبه أمام إلتشي يوم الأحد 23 أغسطس، وهو ما يمنح لاعبيه الثمانية الذين شاركوا مع إسبانيا في التتويج بكأس العالم مزيداً من الوقت للتعافي.أما أول مباراة لجوزيه في ولايته الثانية مدرباً لريال مدريد، فستكون أمام إسبانيول يوم السبت 22 اب.