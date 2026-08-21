تلوح في الأفق.. الصفعة قد تدفع بعقوبة ضد ميسي

وانتهت المباراة التي أقيمت فجر الخميس الفائت بالتعادل 2-2، وافتتح ميسي
التسجيل لإنتر ميامي
في الدقيقة 26، ليضع حدا لصيامه التهديفي، لكن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه وتحقيق الفوز.
وشهدت نهاية اللقاء اشتباكا جماعيا بين لاعبي الفريقين، بدأ بعد احتكاك بين إيان فراي
وكوين سوليفان
، قبل أن تتدخل مجموعة من اللاعبين وتتطور الأمور سريعا.
وأسفرت الواقعة عن طرد كافان سوليفان من فيلادلفيا يونيون
ويانيك برايت من إنتر ميامي
، بينما لم يتعرض ميسي لأي عقوبة من حكم المباراة.
لكن لقطات مصورة أظهرت ميسي وهو يصفع كوين
سوليفان على مؤخرة رقبته، قبل أن يقف أمامه في مواجهة مباشرة، ما دفع لجنة الانضباط
إلى مراجعة الواقعة.
وبحسب تقارير إعلامية، بدأت لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي
التحقيق في تصرف ميسي، وسط توقعات بأن تكون العقوبة المحتملة غرامة مالية، مع عدم استبعاد إمكانية فرض عقوبة أكثر صرامة.
وتسمح لوائح الدوري بفرض عقوبات على اللاعبين الذين يتعمدون لمس وجه أو رأس أو رقبة لاعب منافس، إذا أدى التصرف إلى إشعال أو تصعيد حادثة أو التسبب في اشتباك جماعي.
وبناء على ذلك، ينتظر ميسي قرار لجنة الانضباط لتحديد طبيعة العقوبة التي قد تطاله، في وقت يقترب فيه إنتر ميامي من مباراته المقبلة أمام تورونتو إف سي يوم السبت.