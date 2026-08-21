تلوح في الأفق.. الصفعة قد تدفع بعقوبة ضد ميسي

وانتهت المباراة التي أقيمت فجر الخميس الفائت بالتعادل 2-2، وافتتح التسجيل لإنتر في الدقيقة 26، ليضع حدا لصيامه التهديفي، لكن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه وتحقيق الفوز.وشهدت نهاية اللقاء اشتباكا جماعيا بين لاعبي الفريقين، بدأ بعد احتكاك بين وكوين ، قبل أن تتدخل مجموعة من اللاعبين وتتطور الأمور سريعا.وأسفرت الواقعة عن طرد كافان سوليفان من ويانيك برايت من ، بينما لم يتعرض ميسي لأي عقوبة من حكم المباراة.لكن لقطات مصورة أظهرت ميسي وهو يصفع سوليفان على مؤخرة رقبته، قبل أن يقف أمامه في مواجهة مباشرة، ما دفع إلى مراجعة الواقعة.وبحسب تقارير إعلامية، بدأت لجنة الانضباط في التحقيق في تصرف ميسي، وسط توقعات بأن تكون العقوبة المحتملة غرامة مالية، مع عدم استبعاد إمكانية فرض عقوبة أكثر صرامة.وتسمح لوائح الدوري بفرض عقوبات على اللاعبين الذين يتعمدون لمس وجه أو رأس أو رقبة لاعب منافس، إذا أدى التصرف إلى إشعال أو تصعيد حادثة أو التسبب في اشتباك جماعي.وبناء على ذلك، ينتظر ميسي قرار لجنة الانضباط لتحديد طبيعة العقوبة التي قد تطاله، في وقت يقترب فيه إنتر ميامي من مباراته المقبلة أمام تورونتو إف سي يوم السبت.