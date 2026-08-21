تلوح في الأفق.. الصفعة قد تدفع بعقوبة ضد ميسي

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
كتلة نيابية تكشف عن ابرز ملفات الفساد: عمولات بنسبة 30% والمنافسة على عقود شكلية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تلوح في الأفق.. الصفعة قد تدفع بعقوبة ضد ميسي

رياضة

2026-08-21 | 02:13
تلوح في الأفق.. الصفعة قد تدفع بعقوبة ضد ميسي
678 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
يواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي خطر التعرض لعقوبة من لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد دخوله في مشادة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة إنتر ميامي أمام فيلادلفيا يونيون.

وانتهت المباراة التي أقيمت فجر الخميس الفائت بالتعادل 2-2، وافتتح ميسي التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 26، ليضع حدا لصيامه التهديفي، لكن فريقه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه وتحقيق الفوز.
وشهدت نهاية اللقاء اشتباكا جماعيا بين لاعبي الفريقين، بدأ بعد احتكاك بين إيان فراي وكوين سوليفان، قبل أن تتدخل مجموعة من اللاعبين وتتطور الأمور سريعا.
وأسفرت الواقعة عن طرد كافان سوليفان من فيلادلفيا يونيون ويانيك برايت من إنتر ميامي، بينما لم يتعرض ميسي لأي عقوبة من حكم المباراة.
لكن لقطات مصورة أظهرت ميسي وهو يصفع كوين سوليفان على مؤخرة رقبته، قبل أن يقف أمامه في مواجهة مباشرة، ما دفع لجنة الانضباط إلى مراجعة الواقعة.
وبحسب تقارير إعلامية، بدأت لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي التحقيق في تصرف ميسي، وسط توقعات بأن تكون العقوبة المحتملة غرامة مالية، مع عدم استبعاد إمكانية فرض عقوبة أكثر صرامة.
وتسمح لوائح الدوري بفرض عقوبات على اللاعبين الذين يتعمدون لمس وجه أو رأس أو رقبة لاعب منافس، إذا أدى التصرف إلى إشعال أو تصعيد حادثة أو التسبب في اشتباك جماعي.
وبناء على ذلك، ينتظر ميسي قرار لجنة الانضباط لتحديد طبيعة العقوبة التي قد تطاله، في وقت يقترب فيه إنتر ميامي من مباراته المقبلة أمام تورونتو إف سي يوم السبت.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
رونالدينيو يعود إلى الملاعب
06:38 | 2026-08-21
أولهم كريستيانو رونالدو.. 5 نجوم أثاروا جدلاً حول اعتناقهم الإسلام
06:20 | 2026-08-21
بنزيما يخرج عن صمته ويحسم موقف استمراره مع الهلال
05:33 | 2026-08-21
إسلام روبرتو كارلوس.. زوجته تكشف القصة كاملة
02:04 | 2026-08-21
الاتحاد المصري يرد على الفيفا بشأن حسام حسن
12:54 | 2026-08-20
العراق يتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في تقنيات تحليل الأداء والفيديو الرياضي
11:26 | 2026-08-20
تصريح جديد عن رواتب الموظفين والمتقاعدين
53.04%
02:05 | 2026-08-20
تصريح جديد عن رواتب الموظفين والمتقاعدين
02:05 | 2026-08-20
الزيدي يحسم الجدل بشأن احتمالات حدوث تصادم عسكري حول ملف حصر السلاح
12.66%
04:25 | 2026-08-21
الزيدي يحسم الجدل بشأن احتمالات حدوث تصادم عسكري حول ملف حصر السلاح
04:25 | 2026-08-21
النفط تكشف للسومرية أسباب أزمة البنزين وتطمئن المواطنين: ستُحل خلال أيام
8.86%
03:31 | 2026-08-20
النفط تكشف للسومرية أسباب أزمة البنزين وتطمئن المواطنين: ستُحل خلال أيام
03:31 | 2026-08-20
الدولار ينهي الأسبوع على انخفاض في الأسواق العراقية
8.79%
03:46 | 2026-08-20
الدولار ينهي الأسبوع على انخفاض في الأسواق العراقية
03:46 | 2026-08-20
روبرتو كارلوس يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام والزواج
8.76%
18:34 | 2026-08-19
روبرتو كارلوس يوضح حقيقة اعتناقه الإسلام والزواج
18:34 | 2026-08-19
استراحة الحرارة المنخفضة ستنتهي والدرجات تعاود الارتفاع من جديد
7.9%
02:37 | 2026-08-20
استراحة الحرارة المنخفضة ستنتهي والدرجات تعاود الارتفاع من جديد
02:37 | 2026-08-20
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

خلف مقود "تاهو سوداء" حكاية جرائم.. مكافحة إجرام البصرة تطيح بمتهم خطير
Play
خلف مقود "تاهو سوداء" حكاية جرائم.. مكافحة إجرام البصرة تطيح بمتهم خطير
07:45 | 2026-08-21
البصرة.. "ملمع دشبول" يتسبب بانفجار داخل عجلة ويحطم زجاجها الأمامي (فيديو)
Play
البصرة.. "ملمع دشبول" يتسبب بانفجار داخل عجلة ويحطم زجاجها الأمامي (فيديو)
11:20 | 2026-08-20
إزالة محال تجارية في سوق الكمالية تثير شكاوى الأهالي.. "تعرضنا للسرقة"
Play
إزالة محال تجارية في سوق الكمالية تثير شكاوى الأهالي.. "تعرضنا للسرقة"
06:59 | 2026-08-20
شاب ينصب كميناً "لوالد زوجته" وينهي حياته بالرصاص في بغداد
Play
شاب ينصب كميناً "لوالد زوجته" وينهي حياته بالرصاص في بغداد
06:50 | 2026-08-19
ولادة تحت ركام الزلزال.. طاقم طبي إندونيسي ينقذ أمهات ورضعاً وسط الفوضى (فيديو)
Play
ولادة تحت ركام الزلزال.. طاقم طبي إندونيسي ينقذ أمهات ورضعاً وسط الفوضى (فيديو)
06:06 | 2026-08-19
بصريون يهاجمون استثمار القصور الرئاسية في البصرة: إذا مر الاستثمار بدأنا بالعبودية والصنمية
Play
بصريون يهاجمون استثمار القصور الرئاسية في البصرة: إذا مر الاستثمار بدأنا بالعبودية والصنمية
09:42 | 2026-08-18
ذوو المنتسب الركابي يروون للسومرية: نجلنا عذب حتى الموت بعد كشفه سرقة بمستودع الأسلحة
Play
ذوو المنتسب الركابي يروون للسومرية: نجلنا عذب حتى الموت بعد كشفه سرقة بمستودع الأسلحة
07:33 | 2026-08-18
بمواد بسيطة.. فنان يحوّل مشروع تخرّجه إلى مجسّم لمنزله المدمّر (فيديو)
Play
بمواد بسيطة.. فنان يحوّل مشروع تخرّجه إلى مجسّم لمنزله المدمّر (فيديو)
06:49 | 2026-08-18
النزاهة تفكك شبكة من 21 متهماً بجباية الأموال بصورة غير قانونيَّة قرب مصفيين نفطيين
Play
النزاهة تفكك شبكة من 21 متهماً بجباية الأموال بصورة غير قانونيَّة قرب مصفيين نفطيين
04:19 | 2026-08-18
احتجاجا على التعيين.. إغلاق العلاوي والصالحية مع تظاهرات الخريجين
Play
احتجاجا على التعيين.. إغلاق العلاوي والصالحية مع تظاهرات الخريجين
03:37 | 2026-08-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.