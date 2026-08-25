مفاجأة أخرى بعد الزواج.. ماذا يخطط رونالدو وجورجينا؟

ولم يحدد الثنائي موعدًا لحفل الزفاف الكبير المقرر بحضور العائلة والأصدقاء، لكن حسب تصريحاتهما يخططان لتعويض الكثير من معارفهما وأصدقائهما عن عدم إقامة حفل يليق بمناسبة انتظرها الكثيرون منذ إعلان خطوبتهما في أغسطس 2025.وعقد نجم كرة القدم، البالغ من العمر 41 عامًا، وعارضة الأزياء، البالغة من العمر 32 عامًا، قرانهما في حفل "خاص وحميم" في كاسكايس، .وقالت لمجلة "فوغ" اخترنا الزواج "في غرفة معيشتنا هنا، حيث نتناول الفطور والغداء والعشاء، وحيث نعيش حياتنا اليومية".وانضمّ إلى وجورجينا في هذه المناسبة الخاصة أبناؤهما الخمسة: التوأمان وماتيو (9 سنوات)، وابنتهما ألانا (8 سنوات)، وابنتهما بيلا (4 سنوات)، وابنهما جونيور (16 عامًا)، الذي أنجبه اللاعب من علاقة سابقة.وشرحت جورجينا سبب اختيارها حفل زفاف بسيطًا قائلةً: "بعد 30 عامًا، أريد أن يتذكر أبنائي: 'حدث شيء رائع على هذه الطاولة - عهود زواج والدينا".كما شاركت كيف تغيّرت رؤيتها ليوم زفافها في طفولتها إلى شيء مختلف تمامًا عندما حان وقت التخطيط لهذا الحدث.وتذكرت قائلة: "عندما كنت صغيرة، كنت أحلم بأكبر قصر، وأكبر عربة، وأطول فستان، وتاج مرصع بالألماس. أما الآن فأقول: لا، أريد حفل زفاف حميمًا، مع شريكي وأطفالنا، في المنزل. لأن القصور والمنازل والجزر والخيول والسيارات: كل هذا في متناول أيدينا كل يوم. لكن حفل زفاف حميمًا - هذا أمر غير معتاد بالنسبة لنا".وبعد زفافها، صرحت رودريغيز لمجلة فوغ أن اليوم "كان تمامًا كما تخيلته".وأضافت: "حفل حميم، مليء بالحب، وعائلتنا هي نجمة الحفل بلا منازع"، وتابعت: "لم أستطع كبح دموعي".وأخبر الزوجان المجلة أنهما سيتخليان عن شهر العسل لأنهما سيتوجهان إلى في اليوم التالي لزفافهما لبدء موسم رونالدو مع في .وقال النجم مازحًا: "كل يوم هو شهر عسل" مع جورجينا.