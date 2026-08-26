أتلتيكو مدريد يصدر بيانا شديد اللهجة ردا على برشلونة

وكان ألفاريز قد أعلن أثناء مشاركته مع منتخب في 2026، رغبته في ترك ، ما أثار حفيظة النادي المدريدي.وبدأ أتلتيكو مشوار في بالفوز على ملقا (2-0) ثم التعادل (2-2) أمام ، على ، وشارك المهاجم الأرجنتيني كبديل في الدقيقة 66 ضد فياريال، وقوبل بصيحات استهجان من قبل جماهير ناديه.وغاب عن تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء، بعد يومين من الراحة التي حصل عليها لاعبو .وذكر بيان رسمي صادر من نادي أتلتيكو مدريد، نشرته صحيفة "ماركا" ، أن ألفاريز غاب عن التدريبات بسبب المرض.وردا على تصريحات رئيس برشلونة، قال نادي أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: "اللاعب يتعرض للتنمر، لكن الضحية الوحيدة في قضية جوليان هي نحن. لقد أضروا بنا ماليا واجتماعيا".وأضاف فريق "الروخي بلانكوس": "هناك 0% احتمال لبيع جوليان ألفاريز إلى برشلونة. هذه الحالة ليست متعلقة بالمال، إنها متعلقة بالكرامة".وأشار نادي أتلتيكو مدريد إلى وجود ما وصفها بـ"حملة تحتوي على الكثير من الأكاذيب ونصف الحقائق"، مؤكدا أن النادي هو الطرف الذي يتحمل تبعات هذه الأزمة.وجاء بيان أتلتيكو مدريد ردا على تصريحات ، الذي أوضح أن برشلونة تقدم بعرض رسمي إلى أتلتيكو للتعاقد مع ألفاريز، بعدما أجرى بنفسه محادثة هاتفية مع مارين، المدير التنفيذي للنادي المدريدي.وأكد أن مارين أبلغه في البداية بأن أتلتيكو لا ينوي بيع اللاعب لعدم وجود بديل مناسب له، قبل أن تتغير الأمور بعدما وصلت إلى برشلونة معلومات تفيد بأن يتفاوض مع أندية أخرى بشأن بيع ألفاريز.وأوضح رئيس برشلونة أن عرض ناديه لا يزال قائما حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أن برشلونة مهتم بشدة بالتعاقد مع اللاعب، وأن ألفاريز يرغب في الانتقال إلى صفوف" "البلوغرانا".وشدد لابورتا على أن برشلونة تحرك وفقا لما يفعله عادة مع الأندية الأخرى، مؤكدا احترامه الكامل لنادي أتلتيكو مدريد ومسؤوليه، ورغبته في إتمام الصفقة حال قرر النادي المدريدي فتح الباب أمام رحيل اللاعب.