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أتلتيكو مدريد يصدر بيانا شديد اللهجة ردا على برشلونة

رياضة

2026-08-26 | 11:53
أتلتيكو مدريد يصدر بيانا شديد اللهجة ردا على برشلونة
321 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات رئيس برشلونة، خوان لابورتا، بشأن الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مؤكدا أن اللاعب لن ينتقل إلى النادي الكتالوني.

وكان ألفاريز قد أعلن أثناء مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، رغبته في ترك أتلتيكو مدريد، ما أثار حفيظة النادي المدريدي.
وبدأ أتلتيكو مدريد مشوار في الليغا بالفوز على ملقا (2-0) ثم التعادل (2-2) أمام فياريال، على ملعب متروبوليتانو، وشارك المهاجم الأرجنتيني كبديل في الدقيقة 66 ضد فياريال، وقوبل بصيحات استهجان من قبل جماهير ناديه.
وغاب جوليان ألفاريز عن تدريبات فريقه أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء، بعد يومين من الراحة التي حصل عليها لاعبو الروخي بلانكوس.
وذكر بيان رسمي صادر من نادي أتلتيكو مدريد، نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ألفاريز غاب عن التدريبات بسبب المرض.
وردا على تصريحات رئيس برشلونة، قال نادي أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: "اللاعب يتعرض للتنمر، لكن الضحية الوحيدة في قضية جوليان هي نحن. لقد أضروا بنا ماليا واجتماعيا".
وأضاف فريق "الروخي بلانكوس": "هناك 0% احتمال لبيع جوليان ألفاريز إلى برشلونة. هذه الحالة ليست متعلقة بالمال، إنها متعلقة بالكرامة".
وأشار نادي أتلتيكو مدريد إلى وجود ما وصفها بـ"حملة تحتوي على الكثير من الأكاذيب ونصف الحقائق"، مؤكدا أن النادي هو الطرف الذي يتحمل تبعات هذه الأزمة.
وجاء بيان أتلتيكو مدريد ردا على تصريحات خوان لابورتا، الذي أوضح أن برشلونة تقدم بعرض رسمي إلى أتلتيكو للتعاقد مع ألفاريز، بعدما أجرى بنفسه محادثة هاتفية مع ميغيل أنخيل مارين، المدير التنفيذي للنادي المدريدي.
وأكد لابورتا أن مارين أبلغه في البداية بأن أتلتيكو لا ينوي بيع اللاعب لعدم وجود بديل مناسب له، قبل أن تتغير الأمور بعدما وصلت إلى برشلونة معلومات تفيد بأن النادي الإسباني يتفاوض مع أندية أخرى بشأن بيع ألفاريز.
وأوضح رئيس برشلونة أن عرض ناديه لا يزال قائما حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية، مشيرا إلى أن برشلونة مهتم بشدة بالتعاقد مع اللاعب، وأن ألفاريز يرغب في الانتقال إلى صفوف" "البلوغرانا".
وشدد لابورتا على أن برشلونة تحرك وفقا لما يفعله عادة مع الأندية الأخرى، مؤكدا احترامه الكامل لنادي أتلتيكو مدريد ومسؤوليه، ورغبته في إتمام الصفقة حال قرر النادي المدريدي فتح الباب أمام رحيل اللاعب.
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