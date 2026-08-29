مدريد يحسم ضم نجم جديد رفض برشلونة

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، تبلغ قيمة الصفقة نحو 3 ملايين يورو، على أن ينضم اللاعب إلى فورًا، دون إعارته مجدداً إلى .وأضاف أن اختار الانتقال إلى رغم امتلاكه عروضاً من الغريم التاريخي برشلونة، إلى جانب أندية إنجليزية وألمانية وسعودية، مفضلاً خوض التحدي مع .نتيجة مباراة ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي 2027وتدخل ، مدرب ريال مدريد، في الصفقة، حيث من المنتظر أن يحصل اللاعب على فرصة للتدرب مع الفريق الأول، في ظل التقييم المرتفع لموهبته داخل النادي.وكان رحيل مارتينيز عن راسينغ قد أصبح شبه مؤكد خلال الأيام الماضية، في ظل رغبة ريال مدريد في ضمه كاستثمار طويل الأمد.وبدأ اللاعب الموسم بشكل لافت، بعدما شارك في مباراتين وسجل هدفاً، ليؤكد سبب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.من جانبه، أكد رئيس راسينغ سانتاندير، مانولو هيغيرا، أن مارتينيز مرتبط بقوة بالنادي، لكنه تفهم قراره بالانتقال إلى ريال مدريد.وقال رئيس راسينغ: "لا يحتاج إلى أي دروس في تشجيع نادي راسينغ لأنه يشعر أن راسينغ هو بيته، لقد ارتدى هذا طوال حياته".وأضاف: "عندما يأتي نادٍ عملاق مثل ريال مدريد ويقدم لك مبلغاً أكبر بكثير والكثير من الدعم، أتفهم أنه قد تكون لديه بعض الشكوك، كل ما علينا فعله هو احترام قراره ونتمنى له التوفيق".