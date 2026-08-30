الهلال يفسخ عقد بنزيما

وبحسب مصادر مطلعة (مقربين من بنزيما) فإن " يتجه إلى اعتزال كرة القدم نهائيا بعد نهاية تجربته مع ، خصوصا بعد رفضه الانتقال إلى صفوف ، الذي أبدى موافقته على ضمه وتحرك من أجل إتمام الصفقة خلال الساعات الماضية".وشهدت العلاقة بين الهلال وبنزيما ثلاثة أيام حافلة بالمفاوضات الساخنة بين الطرفين بشأن مستقبل اللاعب والصيغة التي ستنتهي بها العلاقة التعاقدية، قبل أن يتوصلا في النهاية إلى اتفاق يقضي بالانفصال بالتراضي.وكشفت المصادر أن "بنزيما كان غاضبا بشكل كبير جدا خلال الأيام الثلاثة الماضية، في ظل رغبته في الاستمرار مع الهلال وعدم إنهاء تجربته مع الفريق، قبل أن تقود المفاوضات المكثفة بين الطرفين إلى الاتفاق على إنهاء العلاقة".وأوضحت المصادر أن "نهاية ارتباط بنزيما تتعلق بعقده مع فقط، فيما سيستمر، مبدئيا، في عقده الآخر المرتبط برابطة حتى عام 2030، رغم اتجاهه إلى إنهاء مسيرته لاعبا".وكانت "الشرق الأوسط" قد كشفت في 25 اب الجاري تفاصيل الوضع المالي والتعاقدي لبنزيما، إذ يحصل بموجب عقده المباشر مع الهلال على 25 مليون دولار سنوياً، فيما تبلغ قيمة مستحقاته عن الفترة من ايلول وحتى نهاية حزيران 2027 نحو 20.8 مليون دولار، أي قرابة 78.1 مليون سعودي.وكشفت الصحيفة حينها أيضا عن وجود عقد آخر مستقل عن الهلال، تبلغ قيمته 23 مليون دولار سنوياً، ويمتد حتى عام 2030، ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة للمحترفين، مقابل أدوار يؤديها بنزيما في الترويج لكرة القدم والفعاليات المرتبطة بها.وتبلغ القيمة المتبقية من ذلك العقد، بافتراض انتهائه في 30 حزيران 2030، نحو 330.6 مليون ريال سعودي.وبحسب المصادر، فإن إنهاء عقده مع الهلال لا يعني في الوقت الحالي إنهاء هذا الارتباط، إذ سيستمر العقد مع الرابطة مبدئياً حتى 2030.وبذلك، تنتهي رحلة بنزيما مع الهلال بعد نحو ستة أشهر فقط من بدايتها، فيما يتجه الفرنسي، بحسب مقربين منه، إلى إعلان نهاية مسيرته لاعبا، مع استمرار ارتباطه، مبدئيا، بعقده الآخر مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين حتى عام 2030.وسجل بنزيما ومنذ موسم 2024، بقميصي الاتحاد والهلال 48 هدفا خلال 76 مباراة في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.