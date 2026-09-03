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محرز وبنزيما وبوغبا.. مخضرمو كرة قدم بلا أندية

رياضة

2026-09-03 | 09:28
محرز وبنزيما وبوغبا.. مخضرمو كرة قدم بلا أندية
93 شوهد

رغم إسدال الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2026 لكن هناك مجموعة من النجوم ظلوا بلا أندية حتى الآن أبرزهم الجزائري رياض محرز.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أسماء مجموعة من النجوم الذين باتوا بلا أندية بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية كونهم لم يتعاقدوا مع أندية جديدة بعد نهاية عقودهم مع أنديتهم.
وكان رياض محرز قد أنهى 3 سنوات ناجحة مع فريق الأهلي السعودي نجح خلالها في التتويج مرتين بلقبين لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وإلى جانب محرز ظهر نجوم آخرين بلا أندية أبرزهم النمساوي ديفيد ألابا الذي انتهى عقده مؤخراً مع ريال مدريد بعد 5 سنوات منذ رحيله عن بايرن ميونخ في صيف 2021.
وحقق ديفيد ألابا 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال مسيرته في بايرن ميونخ وريال مدريد بواقع لقبين مع العملاق البافاري في 2013 و2020 ومثلهما مع الميرينغي في 2022 و2024.

وفي الإطار ذاته لم يعد الفرنسي كريم بنزيما مرتبطاً بأندية هو الآخر بعد انتهاء عقده مع نادي الهلال السعودي بالتراضي في نهاية شهر أغسطس/ أب الماضي.
أحد الأسماء اللامعة التي بقيت بلا ناد بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية سيرخيو راموس أسطورة دفاع ريال مدريد وبطل كأس العالم 2010 مع اللا روخا.
وانتهى مؤخراً عقد سيرخيو راموس مع فريق رايدوس دي مونتيري المكسيكي الذي انضم له في 2025 بعد اللعب لفرق إشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان ثم العودة للعملاق الأندلسي مجدداً.
وفي السياق ذاته أنهى الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق علاقته مع فريق موناكو.
البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ السابق هو الآخر تحول إلى لاعب حر بعد انتهاء عقده مع فاسكو دا غاما.
الكولومبي خاميس رودريغيز نجم فريق ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق والمتوج بجائزة "بوشكاش" لعام 2014 أنهى مؤخراً عقده مع فريق مينوستا يونايتد الأمريكي الذي انضم إليه في فبراير/ شباط من العام الحالي.
داني كارفخال قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق هو الآخر تحول إلى لاعب بلا ناد بعد انتهاء رحلة امتدت 13 عاماً مع فريق العاصمة حقق خلالها كم هائل من الألقاب أبرزها 6 تتويجات بدوري أبطال أوروبا وهو مع لوكا مودريتش وناتشو فيرنانديز الوحيدين اللذين حققوا سداسية العشر سنوات من 2014 إلى 2024 في مدريد.
ومن جانبه أنهى نادي بايرن ميونخ الألماني عقد نجمه البرتغالي رفائيل غوريرو بعد 3 سنوات قضاها في جنبات أليانز أرينا، بينما رحل الهولندي جيورجينيو فينالدوم نجم ليفربول السابق، عن صفوف الاتفاق السعودي بعد 3 سنوات من الدفاع عن ألوانه.
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