لسبب صادم.. دعوى قضائية ضد محمد صلاح

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "هناك خبر أدهشني أنا لا أفهم في القانون لكني أحترمه ولكن تعجبت من خبر أن الجديدة ستنظر اليوم في أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الكابتن ويريد فيها أتعاب مالية مقابل أعمال قانونية وإدارية ادعى بأنه قدمها لصالح اللاعب".وتابع: "المحكمة حددت جلسة اليوم لكي يحضر محمد صلاح بشخصه لأداء اليمين الحاسمة بعد تحديد صيغة اليمين يعني أن اليمين يتضمن نفي قيام المحامي السابق بالأعمال محل المطالبة أو وجود أي مستحقات مالية له لدى اللاعب".وأشار: "المحكمة قالت إذا تخلف محمد صلاح عن الحضور أو الامتناع عن أداء اليمين دون عذر مقبول يعد نكولا عنها وتترتب عليه الآثار القانونية المقررة وفقا للقانون".وأوضح: "تفاصيل هذه الدعوى من سبتمبر 2025 المحامي قال أن معه توكيل عام من محمد صلاح منذ 2012 ويطلب مستحقات مالية مقابل أعمال قانونية وإدارية نفذها لصالح اللاعب لكنني ورغم عدم التقائي بصلاح كثيرا إلا أنني أعرفه جيدا هو شخصية سوية ومتزنة ومنضبطة وما يفعله من خير يُساوي أكثر من 3000 مرة مما يطلبه المحامي".وشدد: "بالتأكيد أنه لن يقف عند المبلغ الذي طلبه المحامي لكن هناك من يرى أن المحامي معه حق وهناك آخرين يرون أن بعض الناس يحبون ويُستضافون عبر القنوات".واختتم: "المحامي يقول إن معه توكيل منذ 2012 يعني من 14 سنة لكن أنا سألت محاميين وقالوا لي إن محمد صلاح وارد يوكل أحد للحضور للجلسة لأنه بالتأكيد لن يستطع الحضور لأنه ملتزم مع فريقه بمباريات في ".