تعرف على أعلى المدربين أجرا في العالم

وجاء سيموني إنزاغي في المركز الأول براتب سنوي 26 مليون يورو يتقاضاها من وذلك وفقا لموقع "salaryleaks" المتخصص في أخبار رواتب اللاعبين والمدربين.وجاء في المركز الثاني خلف إنزاغي الأرجنتيني دييغو سيموني مدرب أتلتيكو منذ عام 2011 وحتى الآن براتب 23.5 مليون يورو.وقد بقي دييغو سيميوني الأعلى أجرا في العالم على مدار سنوات قبل أن يتعاقد الهلال مع إنزاغي في صيف 2025.وجاء ثالثا الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب حامل لقب براتب 17.45 مليون يورو يليه في الوصافة براتب 12 مليون مع والإسباني لويس إنريكي مدرب بطل أوروبا.وحل انجي بوستيكوغلو المدير الفني لفريق في المرتبة السادسة براتب 11.7 مليون يورو يليه أوليفيه غلاسنر المدرب النمساوي لنوتنغهام فورست الإنجليزي براتب 13.38 مليون يورو.وبنفس الراتب جاء الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق يليه بـ11.2 مليون يورو، والإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب .وحل عاشرا في تلك القائمة براتب 11.63 ملايين جنيه يورو الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق .