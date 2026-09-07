تعرف على أعلى المدربين أجرا في العالم

وجاء سيموني إنزاغي في المركز الأول براتب سنوي 26 مليون يورو يتقاضاها من الهلال
وذلك وفقا لموقع "salaryleaks" المتخصص في أخبار رواتب اللاعبين والمدربين.
وجاء في المركز الثاني خلف إنزاغي الأرجنتيني دييغو سيموني مدرب أتلتيكو منذ عام 2011 وحتى الآن براتب 23.5 مليون يورو.
وقد بقي دييغو سيميوني المدير الفني
الأعلى أجرا في العالم على مدار سنوات قبل أن يتعاقد الهلال مع إنزاغي في صيف 2025.
وجاء ثالثا الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال
حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز
براتب 17.45 مليون يورو يليه في الوصافة براتب 12 مليون البرتغالي جوزيه مورينيو
مع ريال مدريد
والإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان
بطل أوروبا.
وحل الأسترالي
انجي بوستيكوغلو المدير الفني لفريق النصر السعودي
في المرتبة السادسة براتب 11.7 مليون يورو يليه أوليفيه غلاسنر المدرب النمساوي لنوتنغهام فورست الإنجليزي براتب 13.38 مليون يورو.
وبنفس الراتب جاء الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق تشيلسي
يليه بـ11.2 مليون يورو، والإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس
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وحل عاشرا في تلك القائمة براتب 11.63 ملايين جنيه يورو الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي
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