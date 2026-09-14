نهاية يعلنها محب.. أنشيلوتي يعلن انتهاء رحلة نيمار مع البرازيل

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "سي إن إن"، بيّن أن كان يستحق التواجد في نهائيات لما يمتلكه من مهارات استثنائية، بيد أنه كشف عن اتخاذ اللاعب قراراً نهائياً بإنهاء مسيرته الدولية.وشدد مدرب المنتخب المصري قائلاً: "كان نيمار قديراً بالمشاركة في كأس العالم، فهو عنصر استثنائي يصعب إيجاد بديل له بالنظر إلى مؤهلاته الفريدة".ويرى ربان سفينة المنتخب البرازيلي أن الوقت قد حان للتركيز على المستقبل من خلال دعم الطاقات الشابة بشكل أكبر، معلقاً: "يتوجب علينا الآن توجيه كافة جهودنا نحو المواهب البرازيلية الصاعدة".وسلط أنشيلوتي الضوء بشكل خاص على اللاعبين من مواليد سنوات 2004 و2005 و2006، إلى جانب رصد الناشئين الأصغر سناً (مواليد 2008) الذين لم يحصلوا بعد على فرصة الظهور مع الفريق الأول.وأضاف: "نملك خامات واعدة من جيل 2008 تتمتع بإمكانيات كبيرة، ورغم غيابهم عن المشاركة الفعلية حالياً، إلا أنهم يمتلكون المقومات اللازمة للعب".وتابع قائلاً: "حان الوقت لمنحهم الفرصة المستحقة بالنظر إلى أعمارهم. ورغم أن اللاعب قد يبرز بأداء ممتازة حتى سن 36 أو 37 عاماً، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء الأولوية للجيل الشاب".كما يطمح المدرب الإيطالي إلى تضافر جهود كافة القائمين على الكرة البرازيلية لتأسيس منتخب قوي يشارك في كأس العالم 2030.وأشار إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الجهاز الفني للمنتخب الأول ومدربي فئتي تحت 20 وتحت 17 عاماً، لضمان صقل وتطوير مهارات المواهب الشابة في مختلف المنافسات.وأوضح: "نسعى بالتعاون مع أطقم منتخبات الشباب والناشئين إلى تنظيم توزيع أدوار ومشاركات اللاعبين في مختلف البطولات بأفضل شكل ممكن".واختتم: "تحظى دورة الألعاب الأولمبية وبطولة كوبا بأهمية بالغة، ويتوجب علينا متابعة نمو هذه العناصر الشابة، خاصة وأن توجهات الأندية لا تتماشى دائماً مع تطلعات ".