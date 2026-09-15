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الاتحاد المغربي يفاجئ ريال بيتيس بقرار حول الزلزولي

رياضة

2026-09-15 | 10:29
الاتحاد المغربي يفاجئ ريال بيتيس بقرار حول الزلزولي
79 شوهد

رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم الطلب الذي تقدم به نادي ريال بيتيس بشأن لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي، لإعفائه من الالتحاق بمعسكر "أسود الأطلس" المقبل.

وذكر موقع "Le360 Sport" المغربي أن الاتحاد المغربي رفض مقترح ريال بيتيس، الذي كان يهدف إلى الحصول على ترخيص يسمح للزلزولي بعدم تلبية دعوة محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، للمشاركة في مباراتي الغابون وليسوتو المقررتين يومي 25 و29 سبتمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سعى ريال بيتيس إلى إعفاء الزلزولي من الانضمام إلى معسكر المنتخب المغربي المقبل، وبالتالي عدم سفر اللاعب إلى جنوب إفريقيا، حيث يستعد "أسود الأطلس" لخوض مواجهة ليسوتو ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.
ويبدو أن مشاركة الزلزولي في مباراة ريال بيتيس أمام فياريال التي أقيمت أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري الإسباني، عززت موقف الاتحاد المغربي، بعدما أكدت أن اللاعب في حالة صحية جيدة ولا يعاني من أي إصابة أو مشكلة بدنية تمنعه من تلبية دعوة المنتخب.
جانب لاعبي ريال بيتيس بقميص يحمل عبارة Todos somos Caballas أي "كلنا سبتيون" قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني.
وارتدى لاعبو الفريقين القميص ذاته قبل انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب "لا سيراميكا" أمس الاثنين، ضمن مبادرة تضامنية مع سكان مدينة سبتة في أعقاب أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة خلال الأسابيع الماضية.


وتحمل العبارة حساسية خاصة في المغرب، بالنظر إلى الوضع السياسي لمدينة سبتة، التي تقع تحت الإدارة الإسبانية بينما يطالب المغرب بالسيادة عليها.
وأثارت مشاركة الزلزولي في المبادرة تفاعلا وانتقادات من بعض الأوساط المغربية، خصوصا أن اللاعب يمثل المنتخب المغربي.
وكان الزلزولي عاد إلى التشكيلة الأساسية لفريقه ريال بيتيس بعد تعافيه من الإصابة، وشارك أساسيا في مواجهة فياريال التي انتهت بفوز بيتيس 2-1.

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