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مبابي يختار أفضل 4 لاعبين في تاريخ كرة القدم.. من هم؟

رياضة

2026-09-22 | 11:10
مبابي يختار أفضل 4 لاعبين في تاريخ كرة القدم.. من هم؟
264 شوهد

اختار قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، قائمة لأفضل 4 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

وضمت قائمة مبابي التي كشف عنها خلال ظهوره في مقطع فيديو لمنصة "Complex" كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي رونالدو نازاريو، والفرنسي زين الدين زيدان.
وجاء اختيار مبابي للرباعي في إجابة عن سؤال طُرح عليه لتحديد ما يشبه "جبل راشمور" الخاص به في كرة القدم، أي 4 لاعبين يعتبرهم الأفضل في التاريخ، ليذكر ميسي وكريستيانو رونالدو ورونالدو الظاهرة وزيدان، دون ترتيب محدد.
وتقاطع طريق مبابي بالأسماء الأربعة خلال مسيرته، إذ تجمعه بكل واحد منهم قصة مختلفة، سواء من خلال الإعجاب والتأثر في سنوات الطفولة، أو اللعب إلى جواره، أو العلاقة الشخصية، أو العمل تحت قيادته الفنية.
ويأتي كريستيانو رونالدو في مقدمة الأسماء التي تركت أثرا واضحا في مسيرة مبابي، إذ لم يخفِ المهاجم الفرنسي على مدار سنوات إعجابه بالنجم البرتغالي، الذي كان مثله الأعلى عندما كان طفلا.
وفي حوار حديث مع صحيفة "ذا أتلتيك"، تحدث مبابي عن التحول الكبير في علاقته برونالدو، قائلًا إن اللاعب البرتغالي كان مثله الأعلى، قبل أن تتحول العلاقة مع مرور الوقت إلى صداقة حقيقية.
وقال مبابي عن رونالدو: "كان مثلي الأعلى، والآن أصبح صديقي. أحب قضاء الوقت معه، إنه يقدم لي النصائح ويدعمني، ويعرف أنني سأدعمه دائمًا".
فيما لعب مبابي إلى جانب ميسي في باريس سان جيرمان خلال الفترة بين 2021 و2023، قبل انتقال النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي، وشهدت تلك الفترة تعاونًا بين اثنين من أبرز نجوم كرة القدم في العالم.
ولطالما تحدث مبابي بإشادة عن ميسي، كما ظل يعترف بقيمة التجربة التي عاشها إلى جواره، رغم المنافسة التي جمعتهما في فترات مختلفة على الجوائز الفردية والأرقام القياسية.
وضمت قائمة مبابي أيضا رونالدو نازاريو "الظاهرة"، أحد أكثر المهاجمين تأثيرا في تاريخ كرة القدم.
ويحظى رونالدو "الظاهرة" بمكانة خاصة لدى مبابي، الذي سبق أن تحدث عن إعجابه باللاعب خلال طفولته، كما أن وجوده ضمن قائمة أفضل أربعة لاعبين في التاريخ يعكس تقدير المهاجم الفرنسي للإرث الذي تركه "الظاهرة" في مركز المهاجم.
ويجمع مبابي والظاهرة أيضا عامل مشترك يتعلق بريال مدريد، إذ ارتدى النجم البرازيلي قميص النادي الملكي بين عامي 2002 و2007، بينما حقق مبابي حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024.

الاسم الرابع في قائمة مبابي هو زين الدين زيدان، وهو اختيار يحمل بعدًا شخصيًا خاصًا، بعدما ارتبط اللاعب الفرنسي بالأسطورة الفرنسية منذ سنوات طفولته.

وتحدث مبابي مؤخرًا عن لقائه الأول بزيدان عندما كان لاعب ريال مدريد السابق مسؤولًا عن اصطحابه إلى مركز تدريبات النادي خلال فترة معايشة عندما كان مبابي في سن 13 أو 14 عامًا.
والآن، وبعد نحو 15 عاما من ذلك اللقاء، أصبح زيدان هو المدير الفني لمنتخب فرنسا ليشرف على تدريب مبابي ضمن منتخب "الديوك"، في تحول وصفه مهاجم ريال مدريد بأنه يشبه "فيلمًا سينمائيًا".
ويأتي اختيار مبابي للرباعي في الوقت الذي يعيش فيه اللاعب مرحلة جديدة مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
وقدم مبابي بداية قوية على المستوى التهديفي في الدوري الإسباني، بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفا خلال أول خمس مباريات.
وتأتي هذه البداية بعد موسم سابق استثنائي على المستوى الفردي، أنهاه مبابي هدافا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 25 هدفا في الليغا و15 هدفا في دوري الأبطال، إلى جانب تحطيم الرقم القياسي لعدد أهداف كأس العالم.
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