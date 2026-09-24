جدول مباريات اليوم في "خليجي 27".. الموعد والقنوات الناقلة

وتتجه الأنظار في المباراة الأولى إلى مواجهة الإمارات واليمن، التي تقام في تمام الساعة 18:55 بتوقيت وموسكو، 19:55 بتوقيت الإمارات، على ملعب "الأمير عبدالله ".وفي المباراة الثانية، يلتقي منتخب قطر مع نظيره البحريني، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية وموسكو، 22:00 بتوقيت الإمارات.وتسعى المنتخبات الأربعة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مشوارها بالبطولة، في ظل أهمية مباريات دور المجموعات لحسم بطاقات التأهل إلى الدور التالي.القنوات الناقلة لمباراتي اليوم في "خليجي 27"تنقل المباراتين عبر عدد من القنوات الرياضية، وجاءت التفاصيل كالتالي:الإمارات × : قنوات (الشارقة الرياضية – الكأس 1 – الرياضية).قطر × : (الشارقة الرياضية – الكأس 1 – الكويت الرياضية).وشهدت منافسات "خليجي 27" أمس الأربعاء، إقامة أول مباراتين ضمن منافسات دور المجموعات، حيث حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة وعمان، التي أقيمت على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، فيما حقق منتخب الكويت مفاجأة بفوزه على السعودية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء".نظام العربي "خليجي 27"تقام منافسات البطولة بمشاركة 8 منتخبات، جرى توزيعها على مجموعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.وتضم منتخبات السعودية "البلد المضيف"، والعراق، وعُمان، والكويت، بينما تضم منتخبات الإمارات، وقطر، واليمن، والبحرين.ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم 6 تشرين الاول القادم، لتحديد بطل النسخة الـ27 من كأس .