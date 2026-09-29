ماذا قال يونس محمود قبل مواجهة السعودية والعراق؟

ويواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي مساء اليوم، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي
، في مباراة تنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء.
وأشاد يونس محمود
في تصريح صحفي بالتنظيم السعودي للبطولة، مؤكدًا أن "المملكة أصبحت جاهزة لاستضافة الاستحقاقات الكبرى".
وقال يونس محمود: "السعودية
جاهزة من كل الجوانب، وننتظر كأس آسيا
2027 ومونديال 2034، والسعودية تقوم بمشروع جميل وتطويري جيد من خلال الترتيبات الموجودة".
وأضاف: "في البداية نشكر الاتحادات الخليجية على إعطاء العراق فرصة ثانية
لاستضافة البطولة".
وتطرق رئيس الاتحاد العراقي
إلى الجدل الذي أثير بشأن عدم استقباله عند وصوله إلى السعودية، مؤكدا أن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا.
وأوضح: "تم استقبال الجماهير العراقية بأجمل استقبال في السعودية، وأنا من قررت النزول معهم في المطار، ولا صحة لعدم استقبالي، والأجواء هنا رائعة".
وأضاف موضحا تفاصيل الاستقبال: "يونس محمود يوضح ما حصل له، وكان هناك وفد سعودي استقبله وعلى رأسهم نائب رئيس الاتحاد السعودي
، كذلك تم تسهيل دخول جماهير العراق".
وتابع: "كل يوم نشاهد من يحاول التقليل من استضافة بطولة الخليج
، على الرغم من أنني متأكد من أن المسؤولين استقبلوا الجميع بصدر رحب في منزلهم الثاني السعودية".
واكد في حديثه برسالة إلى منتقدي استضافة البطولة، قائلا: "نقول لكل شخص يدور الزلة: لسه باقي آسيا وكأس العالم، ليلكم طويلة".
وكشف يونس محمود أيضا عن وجود مباحثات مع مسؤولين في الدوري الألماني
"البوندسليغا
"، بهدف الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير كرة القدم العراقية.
وقال: "الاجتماعات ليست مع الاتحاد الألماني، بل مع المسؤولين في البوندسليجا، وهناك مفاوضات ومباحثات مستمرة معهم بشأن تطوير الدوري العراقي ولجنة الحكام والمنظومة الكروية بصورة كاملة".
وأضاف: "لدينا رغبة في الاستفادة من الفكر الألماني، لأنه قادر على مساعدة الكرة العراقية إداريا ولوجستيا وفنيا".
واختتم: "نحن نتحرك في جميع الاتجاهات، والدوري العراقي تطور وارتفعت قيمته ومستوى المنافسة فيه، كما نعمل على تطوير الحكام والكوادر الإدارية".