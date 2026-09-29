ماذا قال يونس محمود قبل مواجهة السعودية والعراق؟

ويواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي مساء اليوم، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة ، في مباراة تنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء.وأشاد في تصريح صحفي بالتنظيم السعودي للبطولة، مؤكدًا أن "المملكة أصبحت جاهزة لاستضافة الاستحقاقات الكبرى".وقال يونس محمود: " جاهزة من كل الجوانب، وننتظر 2027 ومونديال 2034، والسعودية تقوم بمشروع جميل وتطويري جيد من خلال الترتيبات الموجودة".وأضاف: "في البداية نشكر الاتحادات الخليجية على إعطاء لاستضافة البطولة".وتطرق رئيس إلى الجدل الذي أثير بشأن عدم استقباله عند وصوله إلى السعودية، مؤكدا أن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا.وأوضح: "تم استقبال الجماهير العراقية بأجمل استقبال في السعودية، وأنا من قررت النزول معهم في المطار، ولا صحة لعدم استقبالي، والأجواء هنا رائعة".وأضاف موضحا تفاصيل الاستقبال: "يونس محمود يوضح ما حصل له، وكان هناك وفد سعودي استقبله وعلى رأسهم نائب رئيس ، كذلك تم تسهيل دخول جماهير العراق".وتابع: "كل يوم نشاهد من يحاول التقليل من استضافة ، على الرغم من أنني متأكد من أن المسؤولين استقبلوا الجميع بصدر رحب في منزلهم الثاني السعودية".واكد في حديثه برسالة إلى منتقدي استضافة البطولة، قائلا: "نقول لكل شخص يدور الزلة: لسه باقي آسيا وكأس العالم، ليلكم طويلة".وكشف يونس محمود أيضا عن وجود مباحثات مع مسؤولين في " "، بهدف الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير كرة القدم العراقية.وقال: "الاجتماعات ليست مع الاتحاد الألماني، بل مع المسؤولين في البوندسليجا، وهناك مفاوضات ومباحثات مستمرة معهم بشأن تطوير الدوري العراقي ولجنة الحكام والمنظومة الكروية بصورة كاملة".وأضاف: "لدينا رغبة في الاستفادة من الفكر الألماني، لأنه قادر على مساعدة الكرة العراقية إداريا ولوجستيا وفنيا".واختتم: "نحن نتحرك في جميع الاتجاهات، والدوري العراقي تطور وارتفعت قيمته ومستوى المنافسة فيه، كما نعمل على تطوير الحكام والكوادر الإدارية".