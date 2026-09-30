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اجتماع ومصير أرنولد على المحك.. ماذا حدث بعد خروج العراق من "خليجي 27"؟

رياضة

2026-09-30 | 05:42
اجتماع ومصير أرنولد على المحك.. ماذا حدث بعد خروج العراق من &quot;خليجي 27&quot;؟
638 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يواجه مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، ضغوطاً داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقب خروج "أسود الرافدين" من منافسات كأس الخليج "خليجي 27" المقامة في السعودية، بعد خسارته أمام المنتخب السعودي بهدفين دون رد.

وكان المنتخب العراقي قد أنهى دور المجموعات برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على الكويت والتعادل مع عُمان والخسارة أمام السعودية، ليتساوى مع المنتخب العُماني في النقاط وفارق الأهداف وعدد البطاقات الملونة.

ولجأت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج لكرة القدم إلى القرعة لحسم هوية المتأهل إلى نصف النهائي بعد تعادل العراق وعُمان في المعايير المعتمدة، حيث أسفرت القرعة عن تأهل المنتخب العُماني، مقابل مغادرة المنتخب العراقي للبطولة.

وبحسب موقع "winwin"، فإن عدداً من أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم لا يدعمون استمرار أرنولد، وسط ملاحظات على طريقة إدارته لمباراة السعودية واختياراته للاعبين، فيما بدأت أصوات داخل الاتحاد بالمطالبة بتقييم تجربته وإمكانية البحث عن مدرب بديل.

وأشار الموقع إلى وجود توجه لدى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لدراسة خيارات تدريبية جديدة تحسباً للاستحقاقات المقبلة، ومن بينها بطولة كأس آسيا، مع حديث عن عدم رغبة أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي في استمرار المدرب الأسترالي.

من جانبه، شدد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود على ضرورة إجراء تقييم شامل لمشاركة المنتخب في "خليجي 27"، ودراسة طريقة إدارة أرنولد للمباريات الثلاث، مؤكداً عدم اتخاذ أي قرار بناءً على ردود الأفعال. وأوضح أن جميع المقترحات ستُطرح للنقاش قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار أرنولد مع المنتخب العراقي من عدمه، بحسب الموقع.
وخلال مشاركته في "خليجي 27"، حصد المنتخب العراقي 4 نقاط، وسجل 4 أهداف مقابل استقبال 5 أهداف خلال ثلاث مباريات.
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