اجتماع ومصير أرنولد على المحك.. ماذا حدث بعد خروج العراق من "خليجي 27"؟

وكان المنتخب العراقي قد أنهى دور المجموعات برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على والتعادل مع عُمان والخسارة أمام ، ليتساوى مع المنتخب العُماني في النقاط وفارق الأهداف وعدد البطاقات الملونة.ولجأت في اتحاد إلى القرعة لحسم هوية المتأهل إلى نصف النهائي بعد تعادل وعُمان في المعايير المعتمدة، حيث أسفرت القرعة عن تأهل المنتخب العُماني، مقابل مغادرة المنتخب العراقي للبطولة.وبحسب موقع "winwin"، فإن عدداً من أعضاء لا يدعمون استمرار ، وسط ملاحظات على طريقة إدارته لمباراة السعودية واختياراته للاعبين، فيما بدأت أصوات داخل الاتحاد بالمطالبة بتقييم تجربته وإمكانية البحث عن مدرب بديل.وأشار الموقع إلى وجود توجه لدى عدد من أعضاء للاتحاد لدراسة خيارات تدريبية جديدة تحسباً للاستحقاقات المقبلة، ومن بينها ، مع حديث عن عدم رغبة أكثر من نصف أعضاء المكتب التنفيذي في استمرار المدرب .من جانبه، شدد رئيس لكرة القدم على ضرورة إجراء تقييم شامل لمشاركة المنتخب في "خليجي 27"، ودراسة طريقة إدارة أرنولد للمباريات الثلاث، مؤكداً عدم اتخاذ أي قرار بناءً على ردود الأفعال. وأوضح أن جميع المقترحات ستُطرح للنقاش قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار أرنولد مع المنتخب العراقي من عدمه، بحسب الموقع.وخلال مشاركته في "خليجي 27"، حصد المنتخب العراقي 4 نقاط، وسجل 4 أهداف مقابل استقبال 5 أهداف خلال ثلاث مباريات.