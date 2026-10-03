برشلونة يقرر تعليق نشاطاته الرياضية لمدة يومين

الإمارات تتجاوز عُمان وتضرب موعداً مع السعودية بنهائي خليجي 27
16:26 | 2026-10-03
السعودية تهزم قطر وتتأهل لنهائي خليجي 27
14:50 | 2026-10-03
دافيدي أنشيلوتي: عانيت أمام برشلونة.. ومورينيو المدرب المثالي لريال مدريد حالياً
10:18 | 2026-10-03
أرنولد: طموحنا تقديم أداء عالٍ في كأس آسيا.. وخليجي 27 منحتنا خيارات جديدة
09:59 | 2026-10-03
ضربة موجعة للسعودية قبل مواجهة قطر في نصف نهائي خليجي 27
09:57 | 2026-10-03
فساد يهز الكرة التركية.. احتجاز رئيس لجنة الحكام وحكام بالدوري الممتاز
09:34 | 2026-10-03