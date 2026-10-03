برشلونة يقرر تعليق نشاطاته الرياضية لمدة يومين

وقال النادي في بيان رسمي: "نظرا لتوقعات هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات، وامتثالا للتدابير التي أقرتها السلطات المختصة، يعلن عن تعليق كافة الأنشطة المقررة في مرافق النادي في الفترة ما بين الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت والساعة الثانية من بعد ظهر غد الأحد".ويشمل هذا القرار جميع الأنشطة الرياضية وحصص التدريب، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية وكافة الفعاليات والأنشطة المجدولة خلال هذه الفترة.وفيما يتعلق بمباراة فريق السيدات الأول لكرة القدم ضد ، والمقرر إقامتها غدا في الساعة الخامسة مساء على ملعب "سبوتيفاي "، فإن تقدم بطلب لتأخير انطلاق اللقاء.وأوضح النادي في بيانه: "وفي هذا السياق، طلب نادي برشلونة تأخير موعد انطلاق المباراة إلى الساعة السابعة مساء، أي بعد ساعتين من الموعد الأصلي، وذلك لضمان الجاهزية التامة للملعب واستيفائه لكافة متطلبات السلامة، فضلا عن تسهيل تنقل الجماهير ووصولهم إلى الملعب، وسيتم اتخاذ القرار النهائي صباح الغد، بناء على تطورات الوضع والتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة".