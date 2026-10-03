السعودية تهزم قطر وتتأهل لنهائي خليجي 27

خطف منتخب بطاقة التأهل لنهائي (خليجي 27)، عقب تغلبه على نظيره منتخب بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، في المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية استاد عبد الله الرياضية في جدة.

وأهدر المهاجم المعز علي الركلة الأولى للمنتخب ، حيث أطاح بالكرة فوق العارضة، قبل أن يتصدى الحارس السعودي للركلة الثالثة التي نفذها جاسم جابر.

ونجح محمود أبوندى حارس مرمى منتخب في التصدي لركلة الثالثة التي نفذها المدافع ، لكن الرد جاء سريعاً من محمد العويس بتصديه لركلة خوخي بوعلام لاعب قطر.

وحافظ محمود أبوندى على حظوظ قطر بتصديه للركلة الرابعة من ، لكن مختار علي سجل الركلة الخامسة بنجاح، ليصعد بكتيبة الأخضر إلى المباراة النهائية لكأس بانتظار الفائز من مواجهة عُمان والإمارات.