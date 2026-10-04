أول تعليق لمودريتش بعد الهزيمة "المذلة" أمام إنجلترا

وتعرض منتخب كرواتيا لهزيمة قاسية أمام نظيره الإنجليزي بنتيجة 7-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الأوروبية، في مباراة شهدت تفوقا واضحا للمنتخب الإنجليزي وسط حالة من الصدمة بين لاعبي المنتخب الكرواتي وجماهيره.وقال مودريتش في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" : "أنا هنا منذ 20 عاماً، وأعترف بأنني أشعر بالخجل للمرة الأولى بعد مباراة ما".وأكد مودريتش بعد الهزيمة الساحقة لأحد أقوى المنتخبات هذا : "يمكنك أن تخسر هم الأفضل ولكن أن تخسر بهذه الطريقة وتلطخ سمعتك في وقت واحد فهذا أمر غير مقبول".وأكد مودريتش لاعب خط وسط : "لأول مرة منذ 20 عاما أشعر بخجل حقيقي".وختم: "لا ينبغي أن نلوم بعضنا البعض علينا أن نتكاتف ونقف صفا واحدا كما فعلنا دائما لقد تعرضنا لهزائم قاسية من قبل لكن الشعور بعد مباراة مثل هذه مختلف تماما لم يسبق لي أن شعرت بهذا الإحساس من قبل أقدم أعتذاري".ويعد مودريتش أحد أبرز قادة الجيل الذهبي للكرة الكرواتية، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق نتائج تاريخية في السنوات الماضية، لذلك جاءت تصريحاته لتعكس حجم خيبة الأمل عقب السقوط الكبير أمام إنجلترا.وبهذه الهزيمة تجمد رصيد كرواتيا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث عن المجموعة الثالثة وارتفع رصيد إنجلترا للنقطة السادسة في المركز الثاني.