قميص ذهبي ومراسم استثنائية.. كيف تستعد الأرجنتين لوداع ميسي؟

وتسعى الأرجنتين
إلى تنظيم وداع يليق بقائد المنتخب وأيقونته، في مشهد مختلف عن النهاية التي عاشها أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا
مع المنتخب.
ويحظى وداع ميسي
باهتمام جماهيري واسع، إذ تجاوز عدد الأشخاص الذين دخلوا منصة بيع التذاكر عبر الإنترنت نصف مليون شخص.
وقال المعلق الشهير لمباريات المنتخب الأرجنتيني أرييل
سينوسيان إن حجم الإقبال يعكس رغبة الجماهير في أن تكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية، مضيفاً أن الملعب كان سيمتلئ حتى لو كانت سعته تصل إلى 200 ألف متفرج.
من جانبه، أوضح المدير الفني
للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني
أنه "كان بالإمكان ملء 5 ملاعب" بالمشجعين الراغبين في حضور المباراة الأخيرة لميسي مع المنتخب.
وسيحتضن ملعب "مونومنتال"، معقل نادي ريفر بليت، نحو 85 ألف مشجع، فيما أعلن الاتحاد الأرجنتيني
إقامة منطقة جماهيرية ضخمة تحمل اسم "Gracias, Leo"، أو "شكراً ليو"، قرب الملعب اعتباراً من ظهر يوم المباراة.
قميص خاص ومراسم تكريم
وسيظهر لاعبو منتخب الأرجنتين خلال المباراة بقميص خاص يحمل أسماء وأرقاماً باللون الذهبي، صُمم خصيصاً لهذه المناسبة.
كما وُجّهت الدعوة إلى جميع لاعبي المنتخب المتوج بلقب كأس العالم
2022، الذين لم تضمهم القائمة الحالية، لحضور المباراة برفقة عائلاتهم.
ورغم عدم الكشف عن جميع تفاصيل مراسم التكريم، تحدثت وسائل إعلام أرجنتينية عن برنامج خاص للاحتفال بنجم إنتر ميامي
الأميركي.
ومن المنتظر أن يقدم عدد من الفنانين عروضاً قبل انطلاق المباراة، بينما يتوقع أن يقام الجزء الأكبر من مراسم التكريم بعد صافرة النهاية.
وبحسب قناة "تي واي سي سبورتس"، سيحصل ميسي على لوحة تذكارية وقميص خاص، كما قد يشاهد مقطع فيديو يعرض على شاشات الملعب، قبل أن يلقي كلمة أمام الجماهير.
وانضم ميسي، المولود في مدينة روساريو، إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني الأحد، وخاض أول حصة تدريبية قبل أن يشارك زملاءه وجبة شواء.
وسيخوض، الإثنين، آخر حصة تدريبية له مع المنتخب، قبل المباراة التي يتوقع أن تشكل ختام مسيرته الدولية الحافلة بالألقاب والإنجازات.