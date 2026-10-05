قميص ذهبي ومراسم استثنائية.. كيف تستعد الأرجنتين لوداع ميسي؟

وتسعى إلى تنظيم وداع يليق بقائد المنتخب وأيقونته، في مشهد مختلف عن النهاية التي عاشها أسطورة الكرة الأرجنتينية مع المنتخب.ويحظى وداع باهتمام جماهيري واسع، إذ تجاوز عدد الأشخاص الذين دخلوا منصة بيع التذاكر عبر الإنترنت نصف مليون شخص.وقال المعلق الشهير لمباريات المنتخب الأرجنتيني سينوسيان إن حجم الإقبال يعكس رغبة الجماهير في أن تكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية، مضيفاً أن الملعب كان سيمتلئ حتى لو كانت سعته تصل إلى 200 ألف متفرج.من جانبه، أوضح للمنتخب الأرجنتيني أنه "كان بالإمكان ملء 5 ملاعب" بالمشجعين الراغبين في حضور المباراة الأخيرة لميسي مع المنتخب.وسيحتضن ملعب "مونومنتال"، معقل نادي ريفر بليت، نحو 85 ألف مشجع، فيما أعلن إقامة منطقة جماهيرية ضخمة تحمل اسم "Gracias, Leo"، أو "شكراً ليو"، قرب الملعب اعتباراً من ظهر يوم المباراة.قميص خاص ومراسم تكريموسيظهر لاعبو منتخب الأرجنتين خلال المباراة بقميص خاص يحمل أسماء وأرقاماً باللون الذهبي، صُمم خصيصاً لهذه المناسبة.كما وُجّهت الدعوة إلى جميع لاعبي المنتخب المتوج بلقب 2022، الذين لم تضمهم القائمة الحالية، لحضور المباراة برفقة عائلاتهم.ورغم عدم الكشف عن جميع تفاصيل مراسم التكريم، تحدثت وسائل إعلام أرجنتينية عن برنامج خاص للاحتفال بنجم الأميركي.ومن المنتظر أن يقدم عدد من الفنانين عروضاً قبل انطلاق المباراة، بينما يتوقع أن يقام الجزء الأكبر من مراسم التكريم بعد صافرة النهاية.وبحسب قناة "تي واي سي سبورتس"، سيحصل ميسي على لوحة تذكارية وقميص خاص، كما قد يشاهد مقطع فيديو يعرض على شاشات الملعب، قبل أن يلقي كلمة أمام الجماهير.وانضم ميسي، المولود في مدينة روساريو، إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني الأحد، وخاض أول حصة تدريبية قبل أن يشارك زملاءه وجبة شواء.وسيخوض، الإثنين، آخر حصة تدريبية له مع المنتخب، قبل المباراة التي يتوقع أن تشكل ختام مسيرته الدولية الحافلة بالألقاب والإنجازات.