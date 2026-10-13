الموت يبعد قائد أتلتيكو مدريد عن مواجهة يونايتد.. فقد والدته

وأعلن نادي ، اليوم الثلاثاء، وفاة آنا ميروديو ، والدة كوكي قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عاما.ووفقا لإذاعة " " ، قرر أتلتيكو تكريم ذكرى الراحلة، بالوقوف دقيقة صمت وارتداء شارات سوداء خلال مواجهة ، حدادا على وفاة آنا ميروديو بورخا، والدة كوكي قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عاما.وحصل أتلتيكو مدريد على موافقة على إقامة دقيقة صمت خلال مواجهة في دوري أبطال أوروبا، تكريما لوالدة كوكي وبورخا ريسوريسيون.كما ستمتد مظاهر الحداد إلى المباراة المقررة ضمن دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث سيرتدي اللاعبون أيضًا شارات سوداء.وتعبيرا عن الاحترام والتقدير لذكرى الراحلة، رفع علم أتلتيكو مدريد الأحمر والأبيض إلى منتصف السارية في ملعب "رياض إير ميتروبوليتانو".كما حرص النادي العاصمي على إعلان دعمه ومساندته لعائلة الراحلة والمقربين منها.وفي هذا السياق، أعرب النادي عن تعازيه قائلا: "نود في أتلتيكو مدريد أن نعرب عن خالص تعازينا لجميع أفراد عائلتها وأصدقائها، وخاصة كوكي، قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عاما".