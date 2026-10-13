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الموت يبعد قائد أتلتيكو مدريد عن مواجهة يونايتد.. فقد والدته

رياضة

2026-10-13 | 11:19
الموت يبعد قائد أتلتيكو مدريد عن مواجهة يونايتد.. فقد والدته
87 شوهد

قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، استبعاد قائد الفريق كوكي من مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي، المقررة مساء اليوم، ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، وفاة آنا ميروديو بورخا، والدة كوكي قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عاما.
ووفقا لإذاعة "كوبي" الإسبانية، قرر أتلتيكو مدريد تكريم ذكرى الراحلة، بالوقوف دقيقة صمت وارتداء شارات سوداء خلال مواجهة مانشستر يونايتد، حدادا على وفاة آنا ميروديو بورخا، والدة كوكي قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عاما.
وحصل أتلتيكو مدريد على موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على إقامة دقيقة صمت خلال مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، تكريما لوالدة كوكي وبورخا ريسوريسيون.

كما ستمتد مظاهر الحداد إلى المباراة المقررة ضمن دوري أبطال أوروبا للشباب، حيث سيرتدي اللاعبون أيضًا شارات سوداء.
وتعبيرا عن الاحترام والتقدير لذكرى الراحلة، رفع علم أتلتيكو مدريد الأحمر والأبيض إلى منتصف السارية في ملعب "رياض إير ميتروبوليتانو".
كما حرص النادي العاصمي على إعلان دعمه ومساندته لعائلة الراحلة والمقربين منها.
وفي هذا السياق، أعرب النادي عن تعازيه قائلا: "نود في أتلتيكو مدريد أن نعرب عن خالص تعازينا لجميع أفراد عائلتها وأصدقائها، وخاصة كوكي، قائد الفريق الأول، وبورخا ريسوريسيون، المدرب المساعد لفريق الشباب تحت 19 عاما".
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