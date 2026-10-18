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ريال مدريد يهزم إشبيلية برباعية قبل الكلاسيكو

رياضة

2026-10-18 | 17:24
ريال مدريد يهزم إشبيلية برباعية قبل الكلاسيكو
المصدر:
وكالات
143 شوهد

حقق ريال مدريد فوزًا مستحقًا على إشبيلية بنتيجة (4-1)، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ليحصد الفريق الملكي ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على اللقب.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد و6 نقاط عن برشلونة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 14 نقطة في المركز السادس.

وافتتح أردا جولر التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 30، بعدما استغل تمريرة من ديوماندي، وأطلق تسديدة قوية ورائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت سقف مرمى إشبيلية، ليمنح أصحاب الأرض والجمهور التقدم في النتيجة.

وفي الدقيقة 37، ضاعف كيليان مبابي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة مميزة من جود بيلينجهام بالكعب، قبل أن يتجاوز مدافع إشبيلية وحارس مرماه بمهارة كبيرة، ويضع الكرة داخل الشباك.

وواصل مبابي تألقه في الشوط الثاني، بعدما سجل الهدف الثالث للفريق الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة 63، إثر سقوطه داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من ديوماندي، ليتولى النجم الفرنسي تنفيذ الركلة بنجاح.

وفي الدقيقة 80 قلص إشبيلية النتيجة عن طريق مانو بوينو بعدما انقطعت الكرة من كيليان مبابي أمام منطقة الجزاء لتصل إلى ستاسين الذي مررها إلى بوينو الذي سدد كرة أرضية في الشباك، قبل أن يضيف يان ديوماندي هدف رابع بتسديدة رائعة في الدقيقة 82.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل، في الجولة العاشرة من الليجا.
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