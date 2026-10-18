ريال مدريد يهزم إشبيلية برباعية قبل الكلاسيكو

ورفع رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب ، بفارق نقطة واحدة خلف و6 نقاط عن برشلونة، بينما تجمد رصيد عند 14 نقطة في المركز السادس.وافتتح التسجيل لصالح في الدقيقة 30، بعدما استغل تمريرة من ديوماندي، وأطلق تسديدة قوية ورائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت سقف مرمى إشبيلية، ليمنح أصحاب الأرض والجمهور التقدم في النتيجة.وفي الدقيقة 37، ضاعف النتيجة بتسجيل الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة مميزة من جود بيلينجهام بالكعب، قبل أن يتجاوز مدافع إشبيلية وحارس مرماه بمهارة كبيرة، ويضع الكرة داخل الشباك.وواصل مبابي تألقه في الشوط الثاني، بعدما سجل الهدف الثالث للفريق الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة 63، إثر سقوطه داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من ديوماندي، ليتولى النجم الفرنسي تنفيذ الركلة بنجاح.وفي الدقيقة 80 قلص إشبيلية النتيجة عن طريق مانو بوينو بعدما انقطعت الكرة من مبابي أمام منطقة الجزاء لتصل إلى ستاسين الذي مررها إلى بوينو الذي سدد كرة أرضية في الشباك، قبل أن يضيف يان ديوماندي هدف رابع بتسديدة رائعة في الدقيقة 82.ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في يوم الأحد المقبل، في الجولة العاشرة من الليجا.