قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن ملف المغرب والسنغال

وأفادت المحكمة، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، بأن الهيئة التحكيمية بدأت مداولاتها عقب الاستماع إلى الأطراف المعنية، مؤكدة أن القضية لا تزال قيد الدراسة، وأن القرار المرتقب سيكون حكما مفصلا يتضمن الحيثيات القانونية التي ستستند إليها في الفصل في النزاع.لوزان، 19 أكتوبر 2026 – يأتي هذا البيان كتحديث للمعلومات المتعلقة بالقرار الخاص بالاستئناف الذي قدمه الاتحاد لكرة القدم (FSF) ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وقد عُقدت جلسة الاستماع في 8 أكتوبر 2026، بمقر محكمة التحكيم الرياضية (TAS) في لوزان بسويسرا، وذلك في جلسة مغلقة.وقد بدأت مداولاتها وهي مستمرة فيها حاليا. وقد قرر محكمو (TAS) إصدار قرار متكامل يتضمن الحيثيات القانونية، ويُعرف بـ"حكم محكمة التحكيم الرياضية" (sentence du TAS). ستستغرق هذه العملية عدة أسابيع، ومن المتوقع صدور الحكم في نهاية شهر 2026.تُعد المعلومات الصادرة عبر قنوات محكمة التحكيم الرياضية (TAS) وحدها هي المعلومات الرسمية، وسيتم نشر أي إعلان يتعلق بهذه القضية على الموقع الإلكتروني للمحكمة.وكانت المباراة قد شهدت مغادرة لاعبي السنغال أرضية الملعب مؤقتا احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب ، قبل أن تتحول الواقعة إلى نزاع قانوني امتد إلى ، بمشاركة الاتحاد السنغالي والكونفدرالية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.