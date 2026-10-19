رونالدو يكتسح ميسي

ويتنافس في الاستفتاء 10 أساطير توجوا بالجائزة مرتين على الأقل، يتقدمهم ميسي ورونالدو، إلى جانب نازاريو (1997 و2002)، ماركو فان باستن (1988، 1989، 1992)، ، ، فرانز بيكنباور، كارل هاينز رومينيغه، كيفن كيغان، وألفريدو دي ستيفانو.وانطلق التصويت مطلع أكتوبر ويستمر حتى منتصف ليل 27 تشرين الاول بتوقيت العاصمة الفرنسية ، حيث يُطلب من المشاركين اختيار موسم محدد من مسيرة كل أسطورة.وبحسب صحيفة "تي واي سي" الأرجنتينية، فإن اللافت في الاستفتاء أن كل صوت يكلف يورو واحداً، مقابل دخول السحب على تذكرتين لحفل هذا العام والحصول على صورة أيقونية للجائزة.كما يسمح النظام بالتصويت المتعدد لنفس المرشح، مع إمكانية متابعة النسب المئوية بشكل مباشر، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية النتائج.وحتى اللحظة، تتصدر كرة رونالدو الذهبية لعام 2008 المشهد بنسبة 62% من الأصوات، وهي أولى كراته الذهبية الخمس التي حققها بقميص .في المقابل، حصدت كرة ميسي الذهبية لعام 2012 نسبة 13% فقط، رغم أنها جاءت في عام استثنائي سجل خلاله 91 هدفاً في 69 مباراة وتوج بالجائزة للمرة الرابعة توالياً.ويتشتت رصيد النجم الأرجنتيني بين نسخه الثمانية التي توج بها، وجاءت كرة ميسي الذهبية لعام 2023، بعد تتويجه بكأس العالم مع ، في المركز الثالث بنسبة 9%، وهو الموسم الذي حقق فيه لقب والسوبر مع مسجلاً 21 هدفاً و20 تمريرة حاسمة في 41 مباراة.