الاتحاد البرتغالي يعلن رسميا عقوبة رونالدو

ووفقا للائحة الانضباط التابعة للاتحاد لكرة القدم، كان معرضا لعقوبة تتراوح بين الإيقاف لمدة شهر وستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية، لكنه حصل في النهاية على الحد الأدنى من العقوبة، بالإيقاف لمدة 30 يوما، وتغريمه 255 يورو.وجاء نص القرار كاملا، كالآتي: "بناء على ما سبق والأسس الموضحة، قرر ، قسم الهواة، التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، في هذه القضية، اعتبار الاتهام مبررا بالكامل، وبناء عليه، إدانة المتهم دوس أفيرو بارتكاب المخالفة التأديبية المنصوص عليها والمعاقب عليها بموجب الفقرة الأولى من المادة 160 من لائحة الانضباط التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وذلك في واقعة واحدة وبشكل متعمد".وأضاف: "بناء على ذلك، تقرر توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 30 يوما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2.5 وحدة حسابية، أي ما يعادل 255 يورو".وبحسب القرار، فإن العقوبة لن تحرم رونالدو من المشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب البرتغالي، أمام يوم 14 ، وويلز يوم 17 من الشهر ذاته، إذ غادر قائد معسكر المنتخب في 30 سبتمبر الماضي.يذكر أن النجم المخضرم رونالدو (41 عاما) هو من بادر بتقديم اعتذار صريح للمسؤولين وزملائه في الفريق، بل واقترح بنفسه الخضوع لعقوبة انضباطية تقديرا لمبدأ العدالة واحتراما لقواعد المعسكر، وهو الموقف الذي ساهم في حسم الملف بشكل ودي وسريع.