إنريكي يستفز برشلونة

وقال الإسباني ، لنادي الفرنسي، بأنه يريد الفوز على فريقه السابق برشلونة مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.ويرى لويس إنريكي، رغم تقارب أداء والفريق الكتالوني حسب وصفه، إلا أن سيكون الفريق الأقوى في المباراة المقبلة، كونه سيلعب على أرضه ملعب " " وبين جماهيره.وذكر لويس إنريكي في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين: "ستكون مباراة متقاربة لأن كلا الفريقين يتمتع بجودة فردية عالية، اللعب على أرضنا يحدث فرقا بالنسبة لنا، فنحن أقوى بكثير هنا".وأضاف: "نريد الفوز، من حيث المنافسة ككل، قد لا يكون الأمر بهذه الأهمية، لكنها مباراة خاصة".وأضاف: "هذان ناديان كبيران يتمتعان بهوية واضحة، وكلاهما ممتع للمشاهدة، لذلك نريد أن نستغل هذه الفرصة على أكمل وجه، ستكون مباراة جيدة".وكان إنريكي تولى تدريب برشلونة بين عامي 2014 و2017، وقاده لتحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس إسبانيا خلال عام 2015.قال المدرب الإسباني، البالغ من العمر 56 عاما، عن مواجهته لناديه السابق: "كنت لاعبا ومدربا في برشلونة، تربطني علاقة وثيقة بكتالونيا، وأنا شديد الارتباط ببرشلونة، لكنني مدرب باريس سان ".واختتم لويس إنريكي: "في البداية، وجدت صعوبة في اللعب ضد برشلونة، لكنني اعتدت على ذلك، يمتلكون لاعبين على مستوى عال جدا، وفريقا رياضيا يتمتع بقيم راسخة، مع ذلك، أريد الفوز يوم الثلاثاء، إنها كبير لمواجهة النادي الذي كان له أكبر الأثر في مسيرتي".