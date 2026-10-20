باريس سان جيرمان وبرشلونة اليوم.. التشكيلة المتوقعة

ويستقبل -متصدر المجموعة الموحدة- ضيفه الإسباني متسلحا بسلسلة من 12 مباراة دون هزيمة في دوري الأبطال، إلى جانب 6 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، آخرها على ستراسبورغ (3-1) في إطار منافسات .أما برشلونة، فلم يعرف سوى لغة الانتصارات منذ انطلاق الموسم، بعدما فاز بمبارياته الـ11 تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك، آخرها أمام ريال بيتيس (5-2)، ليصل إلى العاصمة الفرنسية بسجل مثالي طامحا إلى مواصلة انتصاراته على حساب حامل اللقب.وتزداد صعوبة المواجهة في ظل الغيابات الدفاعية التي يعانيها الفريقان، إذ يفتقد برشلونة خدمات مدافعيه جول كوندي وإريك غارسيا، في حين يخوض المباراة دون ظهيره نونو مينديز.غيابات برشلونةتلقى برشلونة ضربة مزدوجة على مستوى الخط الخلفي، بعدما أعلن تعرض مدافعه إريك غارسيا لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب أسابيع عدة، في حين تحوم الشكوك حول قدرة الفرنسي جول كوندي على اللحاق بمواجهة في ، الأحد المقبل.وأوضح -في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- أن غارسيا يعاني إصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليمنى، مقدرا فترة تعافيه بنحو 3 إلى 4 أسابيع، مما يعني غيابه عن عدد من المباريات المقبلة للفريق، بحسب تطورات حالته والبرنامج الذي سيخضع له خلال مرحلة التأهيل.وكشف برشلونة عن تعرض كوندي لالتواء في الكاحل الأيسر، مؤكدا غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان ، على أن يتحدد موقفه من المشاركة في الكلاسيكو أمام ريال بناء على مدى استجابته للعلاج وتطور حالته خلال الأيام المقبلة.وكانت مشاركة جيرارد مارتين محل شك بعد تعرضه لكدمة في المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس، لكن يُتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة، ليشكل مع زميله باو كوبارسي ثنائي قلب الدفاع.وفي ظل غياب غارسيا وكوندي، يُرجَّح أن يشغل إسبارت مركز الظهير الأيمن، في حين يُتوقع أن يبدأ جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر بديلا عن أليخاندرو بالدي.وتضع إصابة اللاعبين الجهاز الفني لبرشلونة أمام تحد يتعلق بالخيارات الدفاعية، خصوصا في ظل تقارب مواعيد المباريات وأهمية المواجهتين المقبلتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.غيابات سان جيرمانبدوره، أعلن الفرنسي -أمس الأحد- أن ظهيره الأيسر البرتغالي نونو مينديز يواجه فترة غياب تستمر أسابيع عدة، وذلك بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية لساقه اليسرى.وكان اللاعب الدولي البرتغالي قد اضطر إلى مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 53 من مباراة الفريق التي فاز فيها على مضيفه ستراسبورغ بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الدوري الفرنسي يوم السبت.وتشكل هذه الإصابة ضربة قوية لمدرب الفريق لويس إنريكي، بالنظر إلى أن مينديز كان الأقرب إلى مراقبة النجم الإسباني لامين جمال، جناح برشلونة، في المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.من يواجه لامين جمال؟ويشغل جمال الجبهة اليمنى التي تقابل الجبهة اليسرى لباريس، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عاما تسعة أهداف مع برشلونة هذا الموسم الذي شهد تحقيق العملاق الكتالوني 11 انتصارا متواليا في جميع مسابقات ودوري أبطال أوروبا، فضلا عن مستوياته الباهرة بقميص المنتخب الإسباني.ويُرجَّح أن يعتمد الجهاز الفني على الظهير الأيسر المخضرم الفرنسي لوكاس ديني، لتعويض غياب مينديز في لقاء القمة المرتقب على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.ورغم خطورته الكبيرة والمستوى الرائع الذي يقدمه منذ بداية الموسم مع فريقه برشلونة الإسباني، أكد لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا أن باريس سان جيرمان الفرنسي بطل العامين الماضيين "لا يخشى" لامين جمال. وأفاد فيتينيا عشية المواجهة المرتقبة "لن أقول إننا نخشاه. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. ما يفعله مذهل، إنه لاعب استثنائي. من الممتع مواجهة هذا النوع من اللاعبين، لكن ليس هو فقط. سنواجه أولا فريقا كبيرا، وليس لامين وحده".بدوره، أكد المدرب الإسباني لسان جيرمان لويس إنريكي أن "أفضل طريقة للدفاع أمام لامين جمال هي امتلاك الكرة. هذا هو هدفنا المثالي، لكن الأمور لن تكون كذلك طوال الوقت لأننا نعرف مدى صعوبة اللعب أمام برشلونة. لكننا نبقى مركزين ويقظين. يجب أن نتجاوز ذلك كفريق".التشكيلة المتوقعة لبرشلونةيُتوقع أن يعمد المدرب هانسي فليك إلى إشراك جيرارد مارتين إلى جانب باو كوبارسي في قلب الدفاع.ويُرجَّح أن يشغل تشافي إسبارت مركز الظهير الأيمن، وجواو كانسيلو الجهة اليسرى مع تأكد غياب إريك غارسيا وجول كوندي، بينما يقود رودري خط الوسط إلى جانب بيدري وفيرمين لوبيز.وفي الهجوم، يُنتظر أن يبدأ لامين جمال ورافينيا وأنتوني غوردون، مستفيدين من عودة رافينيا إلى الجاهزية البدنية عقب غيابه عن آخر مباراتين للفريق الكتالوني وغياب الظهير البرتغالي نونو مينديز عن صفوف باريس سان جيرمان.حراسة المرمى: خوان غارسيا.الدفاع: تشافي إسبارت، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جواو كانسيلو.الوسط: فيرمين لوبيز، رودري، بيدري.الهجوم: لامين جمال، رافينيا، غوردون.التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمانيُتوقع أن يُجري لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، 7 تغييرات على تشكيلته الأساسية أمام برشلونة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بعدما اعتمد على عدد كبير من البدلاء في المباراة الأخيرة أمام ستراسبورغ.ويُنتظر أن يعود الثنائي خفيتشا كفاراتسخيليا وجواو نيفيش إلى التشكيلة الأساسية، إلى جانب عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه، مع ترجيح جلوس ماغنيس أكليوش على مقاعد البدلاء.وفي الدفاع، يُتوقع أن يعود أشرف حكيمي وماركينيوس وويليان باتشو، في حين يعوض لوكاس ديني المصاب نونو مينديز في مركز الظهير الأيسر.حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، لوكاس ديني.الوسط: جواو نيفيش، فيتينيا، فابيان رويز.الهجوم: عثمان ديمبيلي، ديزيريه دويه، خفيتشا كفاراتسخيليا.ترشيحات الفوزتُعَد هذه المواجهة الـ17 بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، ليعادل الفريق الفرنسي بذلك عدد مبارياته أمام في المسابقات الأوروبية الكبرى. ويتساوى الفريقان في عدد الانتصارات بالمواجهات المباشرة، بستة انتصارات لكل منهما، مقابل أربعة تعادلات.ورجّح الحاسوب العملاق لشركة "أوبتا" فوز باريس سان جيرمان على ضيفه برشلونة بفارق ضئيل، وبحسب 10 آلاف محاكاة أجرتها أوبتا قبل المباراة، تبلغ احتمالات فوز حامل اللقب باريس سان جيرمان 39.7%، مقابل 37.7% لبرشلونة، في حين انتهت 22.6% من عمليات المحاكاة بالتعادل.