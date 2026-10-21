جراح نصار يحرز ذهبية دفع الثقل للعراق في آسياد ناغويا البارالمبية 2026

ويمثل تتويج نصار بالذهب إضافة مهمة إلى حصيلة المشاركة العراقية في الدورة، ويؤكد قدرة الرياضيين البارالمبيين العراقيين على المنافسة وتحقيق النتائج المتقدمة في البطولات الآسيوية والدولية.ويأتي هذا الإنجاز في إطار مشاركة في دورة ناغويا البارالمبية 2026، التي تجمع رياضيين من مختلف للتنافس في ألعاب مخصصة للرياضيين ذوي الإعاقة.