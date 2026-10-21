باريس سان جيرمان يعلن إصابة كفاراتسخيليا بقطع في الرباط الصليبي

وتعرض كفاراتسخيليا للإصابة خلال فوز فريقه على برشلونة بنتيجة 4-2، أمس الثلاثاء، بعدما التوت ركبته، ليغادر أرض الملعب قبل مرور ساعة من المباراة، إثر عجزه عن مواصلة اللعب بسبب الإصابة.ولم تتوقف متاعب الفريق الباريسي عند النجم الجورجي، إذ غادر المباراة في الدقيقة 19 نتيجة إصابة في الفخذ، قبل أن يتعرض المدافع ماركينيوس لإصابة مماثلة، ليزيد الغياب المحتمل لثلاثة لاعبين من صعوبة موقف الفريق.وأوضح النادي الفرنسي أن ديمبيلي وماركينيوس سيخضعان لبرنامج علاجي خلال الأسابيع المقبلة، في حين يستعد كفاراتسخيليا لإجراء الجراحة بعد إصابته الخطيرة.ورغم هذه الضربة، يواصل في دوري أبطال أوروبا، متصدراً ترتيب مرحلة الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة بفوزه في مبارياته الثلاث الأولى.