من هو الفائز بالكرة الذهبية؟

ويأتي ترشيح كين بعد موسم استثنائي سجل خلاله 61 هدفاً مع ، و73 هدفاً في المجمل مع النادي والمنتخب، ليقود للتتويج.ومن المقرر أن يقام حفل في نسختها السبعين، ولأول مرة في لندن، يوم الاثنين المقبل على مسرح لندن بالاديوم، بتقديم الثنائي تيري هنري وكيت سكوت، بعد فوز الفرنسي بالنسخة الماضية.ولم يكتفِ الحاسوب الخارق بتوقع بطل هذا العام، بل استشرف مستقبل الجائزة لعشر سنوات مقبلة، وجاءت توقعاته على النحو التالي:2026- (بايرن ميونخ)2027- (برشلونة)2028- جود بيلينغهام (ريال مدريد)2029- أوليسيه (بايرن ميونخ)2030- (مانشستر سيتي)2031- لامين يامال (برشلونة)2032- إندريك (ريال مدريد)2033- باو كوبارسي (برشلونة)2034- أردا غولر (ريال مدريد)2035- لامين يامال (برشلونة)2036- إستيفاو (تشيلسي)وبحسب التوقعات، سيهيمن يامال على الجائزة بثلاثة ألقاب بحلول 2036.ورغم تراجع حظوظه هذا العام حسب الأرقام، يرى يامال نفسه الأحق بها، قائلاً: "أعتقد أنني أستحقها هذا العام، بسبب ما فزت به. لمن سأمنحها؟ لأفضل لاعب في العالم".