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من هو الفائز بالكرة الذهبية؟

رياضة

2026-10-21 | 12:30
من هو الفائز بالكرة الذهبية؟
203 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
كشف الحاسوب الخارق في تقرير نشرته "الصن" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن توقعاته المثيرة للفائز بالكرة الذهبية، حيث وضع النجم الإنجليزي هاري كين على رأس المرشحين للفوز بنسخة 2026، بنسبة ترجيح بلغت 58%، متفوقاً بفارق كبير على منافسيه لامين يامال (18%) وكيليان مبابي.

ويأتي ترشيح كين بعد موسم استثنائي سجل خلاله 61 هدفاً مع بايرن ميونخ، و73 هدفاً في المجمل مع النادي والمنتخب، ليقود الفريق البافاري للتتويج.
ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية في نسختها السبعين، ولأول مرة في لندن، يوم الاثنين المقبل على مسرح لندن بالاديوم، بتقديم الثنائي تيري هنري وكيت سكوت، بعد فوز الفرنسي عثمان ديمبلي بالنسخة الماضية.
ولم يكتفِ الحاسوب الخارق بتوقع بطل هذا العام، بل استشرف مستقبل الجائزة لعشر سنوات مقبلة، وجاءت توقعاته على النحو التالي:
2026- هاري كين (بايرن ميونخ)
2027- لامين يامال (برشلونة)
2028- جود بيلينغهام (ريال مدريد)
2029- مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)
2030- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
2031- لامين يامال (برشلونة)
2032- إندريك (ريال مدريد)
2033- باو كوبارسي (برشلونة)
2034- أردا غولر (ريال مدريد)
2035- لامين يامال (برشلونة)
2036- إستيفاو (تشيلسي)
وبحسب التوقعات، سيهيمن يامال على الجائزة بثلاثة ألقاب بحلول 2036.
ورغم تراجع حظوظه هذا العام حسب الأرقام، يرى يامال نفسه الأحق بها، قائلاً: "أعتقد أنني أستحقها هذا العام، بسبب ما فزت به. لمن سأمنحها؟ لأفضل لاعب في العالم".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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