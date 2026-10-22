"يويفا" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

وضمت القائمة الإنجليزي فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي
، والإسباني نيكو باز، لاعب كومو، والاسكتلندي سكوت مكتوميناي، لاعب نابولي
، إلى جانب الإنجليزي الشاب ريو نغوموها، جناح ليفربول
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تفاصيل ترشيحات جائزة
لاعب الأسبوع جاءت كالتالي:
- فيل فودين: تألق نجم مانشستر
سيتي بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر، خلال الفوز على أيك أثينا بنتيجة 5-1.
- نيكو باز: سجل هدفين وصنع آخر، ليساهم في فوز كومو على مانشستر يونايتد
بنتيجة 4-1.
- سكوت مكتوميناي: أحرز هدفين في انتصار نابولي المثير على بودو غليمت بنتيجة 4-3.
- ريو نغوموها: صنع هدفين خلال فوز ليفربول على فياريال
بنتيجة 4-3، في أداء لافت للاعب الشاب.
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة
وعلى صعيد الترتيب، تتقاسم خمسة أندية الصدارة برصيد 9 نقاط لكل منها، وهي باريس سان جيرمان
وأستون فيلا وليفربول وريال مدريد
وريال بيتيس
، بعدما حقق كل منها ثلاثة انتصارات متتالية.
ويحسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع عبر تصويت الجماهير، وفقا لآلية الجوائز التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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