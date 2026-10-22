"يويفا" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

وضمت القائمة الإنجليزي فيل فودين، لاعب ، والإسباني نيكو باز، لاعب كومو، والاسكتلندي سكوت مكتوميناي، لاعب ، إلى جانب الإنجليزي الشاب ريو نغوموها، جناح .تفاصيل ترشيحات لاعب الأسبوع جاءت كالتالي:- فيل فودين: تألق نجم سيتي بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف آخر، خلال الفوز على أيك أثينا بنتيجة 5-1.- نيكو باز: سجل هدفين وصنع آخر، ليساهم في فوز كومو على بنتيجة 4-1.- سكوت مكتوميناي: أحرز هدفين في انتصار نابولي المثير على بودو غليمت بنتيجة 4-3.- ريو نغوموها: صنع هدفين خلال فوز ليفربول على بنتيجة 4-3، في أداء لافت للاعب الشاب.ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثةوعلى صعيد الترتيب، تتقاسم خمسة أندية الصدارة برصيد 9 نقاط لكل منها، وهي وأستون فيلا وليفربول وريال وريال ، بعدما حقق كل منها ثلاثة انتصارات متتالية.ويحسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع عبر تصويت الجماهير، وفقا لآلية الجوائز التي يعتمدها .