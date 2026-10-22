بالارقام والتفاصيل.. أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يتجاوز لايبزيج برباعية في دوري أبطال أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بالارقام والتفاصيل.. أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026

رياضة

2026-10-22 | 09:23
بالارقام والتفاصيل.. أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026
1,827 شوهد

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب "أفيسيا" (AVISIA) الفرنسي المتخصص في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي عن هوية المترشح الأبرز لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وتصدر المشهد النجم الإسباني الصاعد لامين جمال جناح فريق برشلونة، بحصوله على أعلى نسبة ترشيح بلغت 23%، ليكون الرقم الصعب في سباق هذا العام بحسب ما ذكره موقع "فوت ميركاتو".

وحل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، في المركز الثاني بنسبة 21%، يليه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد، بنسبة 19%، في سباق تتقارب فيه حظوظ أبرز المنافسين.
وتضم قائمة الخمسة الأوائل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي تساوى مع مبابي بنسبة 19%، فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس بنسبة 18%، ليواصل حضوره ضمن قائمة أبرز المرشحين للجائزة.
تعتمد هذه التوقعات على نموذج تحليلي متطور يرتكز على خوارزمية "الغابة العشوائية " (Random Forest) وهي إحدى أحدث تقنيات التصنيف الذكي التي تعمل على مطابقة وقراءة سيناريوهات متعددة بالاعتماد على بيانات دقيقة يستخرجها المكتب عبر مؤشر اللاعبين الخاص به (Player Index).
ولا يقف هذا النموذج عند الأرقام المجردة، بل يزن احتمالات الفوز بناء على حزمة من المعايير الشاملة التي تشمل:
تقييم المردود الرقمي والتأثير الميداني للاعب مع ناديه ومنتخب بلاده طوال فترات الموسم.
قياس حجم الحضور الإعلامي، والتفاعل عبر المنصات المختلفة، ونسب الانتشار العالمي.
تحليل الاتجاهات السابقة للصحفيين والمدربين وقادة المنتخبات المشاركين في اختيار الفائز بالكرة الذهبية.
ويستمد نموذج "أفيسيا " مصداقيته من سجل حافل بالدقة، فقد سبق له التنبؤ بدقة بالخمسة الأوائل لنسخة عام 2025 التي حسمها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، إلى جانب تحقيقه نسبة نجاح بلغت 75% في توقع نتائج ومجريات بطولة كأس العالم عام 2026.
ويقام الحفل يوم الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على مسرح "لندن بالاديوم " انطلاقا من الثامنة مساء بتوقيت غرينتش (23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة) في النسخة السبعين من الجائزة التي انطلقت عام 1956.
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
سكالوني يحسم مستقبله مع الأرجنتين بعد اعتزال ميسي
08:49 | 2026-10-22
طائرة خاصة لعائلته.. استعدادات لامين يامال لحفل الكرة الذهبية
07:00 | 2026-10-22
لتسويق الدوري وتخفيف الضغوط.. لماذا يستعين العراق بحكام عرب؟
04:49 | 2026-10-22
الطلبة والقوة الجوية في قمة "نارية" بدوري النجوم اليوم
04:15 | 2026-10-22
"يويفا" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري أبطال أوروبا
03:12 | 2026-10-22
ريال مدريد يتجاوز لايبزيج برباعية في دوري أبطال أوروبا
16:50 | 2026-10-21
نعم
نعم
لا
لا
فرق كبير
فرق كبير
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ترامب ينفجر بوجه مراسل في البيت الأبيض: اخرس.. هل أنت مريض؟ (فيديو)
Play
ترامب ينفجر بوجه مراسل في البيت الأبيض: اخرس.. هل أنت مريض؟ (فيديو)
04:38 | 2026-10-21
الذكاء الاصطناعي يقلقك؟.. إليك الأسباب وطرق التعامل معه
Play
الذكاء الاصطناعي يقلقك؟.. إليك الأسباب وطرق التعامل معه
10:54 | 2026-10-20
بسبب الكهرباء.. حريق يلتهم منزلين في بغداد
Play
بسبب الكهرباء.. حريق يلتهم منزلين في بغداد
09:55 | 2026-10-20
نينوى.. ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً
Play
نينوى.. ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً
09:15 | 2026-10-19
مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال جثة طفلة بعد سقوطها في بئر ببابل (فيديو)
Play
مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال جثة طفلة بعد سقوطها في بئر ببابل (فيديو)
06:00 | 2026-10-19
باريس تحت الفوضى.. متاجر فاخرة تُنهب وواجهات تتحطم (فيديو)
Play
باريس تحت الفوضى.. متاجر فاخرة تُنهب وواجهات تتحطم (فيديو)
04:50 | 2026-10-19
انفجار كدس عتاد تالف شرق القناة.. لمن يعود
Play
انفجار كدس عتاد تالف شرق القناة.. لمن يعود
11:32 | 2026-10-17
درة بغداد.. متنفس جديد لأهالي منطقة المعالف (فيديو)
Play
درة بغداد.. متنفس جديد لأهالي منطقة المعالف (فيديو)
14:54 | 2026-10-16
ماسك يكشف عن تيسلا الجديدة التي تستطيع الطيران
Play
ماسك يكشف عن تيسلا الجديدة التي تستطيع الطيران
06:48 | 2026-10-16
بالفيديو.. غرق سفينة تحمل أكثر من 2500 حاوية في هرمز
Play
بالفيديو.. غرق سفينة تحمل أكثر من 2500 حاوية في هرمز
13:19 | 2026-10-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.