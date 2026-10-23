هدية غير متوقعة لرئيس "الفيفا" في طوكيو

وجاء الإعلان على لسان ، رئيس ، خلال اجتماع عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور إنفانتينو.وقال الشيخ سلمان: "نجدد التزامنا الكامل بدعمك ودعم قيادتك، بينما تسعى إلى ولاية جديدة رئيسا للفيفا"، موضحا أن مشاوراته مع مسؤولي كرة القدم في القارة أظهرت وجود تأييد لترشح المسؤول السويسري الإيطالي.ويأتي هذا التحول بعد خلافات سابقة بين الطرفين بشأن مشروع لإنشاء شركة تجارية تابعة للفيفا، تتيح دخول مستثمرين من القطاع الخاص.وكان عارض المشروع إلى جانب "يويفا" واتحاد الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، قبل التخلي عنه لاحقا.ورغم أن الاتحاد الآسيوي دعا في مرحلة سابقة إلى استقالة إنفانتينو، فإن مواقف عدد من في القارة اتجهت لاحقا إلى دعمه، قبل أن يأتي إعلان الشيخ سلمان ليؤكد مساندة له.وعلق رئيس الاتحاد الآسيوي على الخلافات السابقة قائلا: "جياني، نعم، كانت لدينا خلافات في الماضي، لكن علينا المضي قدما. كرة القدم تكون أقوى عندما نعمل معا".ويكتسب الدعم الآسيوي أهمية انتخابية، في ظل امتلاك الاتحاد 46 اتحادا عضوا، مقابل 55 عضوا في و35 عضوا في اتحاد كونكاكاف، بحسب الأرقام الواردة في التقرير.ومن المقرر، إجراء انتخابات رئاسة في مارس المقبل، على أن يغلق باب الترشح في 18 .ويشار إلى أن إنفانتينو يسعى إلى ولاية جديدة، فيما لم يعلن منافس بارز ترشحه رسميا حتى الان