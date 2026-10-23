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هدية غير متوقعة لرئيس "الفيفا" في طوكيو

رياضة

2026-10-23 | 08:14
هدية غير متوقعة لرئيس &quot;الفيفا&quot; في طوكيو
119 شوهد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه لجياني إنفانتينو في مسعاه للفوز بولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم في خطوة تعزز موقف رئيس الاتحاد الدولي قبل الانتخابات المقبلة.

وجاء الإعلان على لسان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماع عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور إنفانتينو.
وقال الشيخ سلمان: "نجدد التزامنا الكامل بدعمك ودعم قيادتك، بينما تسعى إلى ولاية جديدة رئيسا للفيفا"، موضحا أن مشاوراته مع مسؤولي كرة القدم في القارة أظهرت وجود تأييد لترشح المسؤول السويسري الإيطالي.
ويأتي هذا التحول بعد خلافات سابقة بين الطرفين بشأن مشروع لإنشاء شركة تجارية تابعة للفيفا، تتيح دخول مستثمرين من القطاع الخاص.
وكان الاتحاد الآسيوي عارض المشروع إلى جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، قبل التخلي عنه لاحقا.
ورغم أن الاتحاد الآسيوي دعا في مرحلة سابقة إلى استقالة إنفانتينو، فإن مواقف عدد من الاتحادات الوطنية في القارة اتجهت لاحقا إلى دعمه، قبل أن يأتي إعلان الشيخ سلمان ليؤكد مساندة الاتحاد القاري له.
وعلق رئيس الاتحاد الآسيوي على الخلافات السابقة قائلا: "جياني، نعم، كانت لدينا خلافات في الماضي، لكن علينا المضي قدما. كرة القدم تكون أقوى عندما نعمل معا".
ويكتسب الدعم الآسيوي أهمية انتخابية، في ظل امتلاك الاتحاد القاري 46 اتحادا عضوا، مقابل 55 عضوا في الاتحاد الأوروبي و35 عضوا في اتحاد كونكاكاف، بحسب الأرقام الواردة في التقرير.
ومن المقرر، إجراء انتخابات رئاسة الفيفا في مارس المقبل، على أن يغلق باب الترشح في 18 نوفمبر.
ويشار إلى أن إنفانتينو يسعى إلى ولاية جديدة، فيما لم يعلن منافس بارز ترشحه رسميا حتى الان
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