ميسي يفوز بالكرة الذهبية 2026

وتضمنت القائمة أسماء عشرة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وصوت لاعبون سابقون في والدوري الإسباني.وجاء ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، في المركز الأول، متفوقا على النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق الألماني، الذي حل ثانيا، وتلاهما الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب فريق الفرنسي، في المركز الثالث.واكتفى النجم الصاعد الإسباني الشاب لامين جمال جناح فريق برشالونة، بالمركز الرابع، وتلاه الفرنسي مهاجم ، في المركز الخامس، ومن ثم الثنائي الإسباني باو كوبارسي ورودري في المركزين السادس والسابع على التوالي.واحتل الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال المركز الثامن، متقدما على مواطنه عثمان ديمبيلي فريق باريس ، الذي جاء تاسعا، وتلاه زميله في الفريق الباريسي نونو مينديز قائمة العشرة الأوائل.يذكر أن هذا التصنيف لا يتعلق بالترتيب الرسمي للمرشحين للفوز بجائزة ، والتي يتنافس عليها هذا العام هاري كين ولامين يامال وكيليان مبابي كأبرز المرشحين.