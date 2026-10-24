ميسي يفوز بالكرة الذهبية 2026

وتضمنت القائمة أسماء عشرة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وصوت لاعبون سابقون في الدوري الإنجليزي الممتاز
والدوري الإسباني.
وجاء ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، في المركز الأول، متفوقا على النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ
الألماني، الذي حل ثانيا، وتلاهما الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب فريق باريس سان جيرمان
الفرنسي، في المركز الثالث.
واكتفى النجم الصاعد الإسباني الشاب لامين جمال جناح فريق برشالونة، بالمركز الرابع، وتلاه الفرنسي كيليان مبابي
مهاجم ريال مدريد
، في المركز الخامس، ومن ثم الثنائي الإسباني باو كوبارسي ورودري في المركزين السادس والسابع على التوالي.
واحتل الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد
المركز الثامن، متقدما على مواطنه عثمان ديمبيلي فريق باريس سان جيرمان
، الذي جاء تاسعا، وتلاه زميله في الفريق الباريسي البرتغالي
نونو مينديز قائمة العشرة الأوائل.
يذكر أن هذا التصنيف لا يتعلق بالترتيب الرسمي للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية
، والتي يتنافس عليها هذا العام هاري كين ولامين يامال وكيليان مبابي كأبرز المرشحين.