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رونالدو يتنازل عن جائزته لزميله الحمدان

رياضة

2026-10-24 | 02:00
رونالدو يتنازل عن جائزته لزميله الحمدان
334 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي على تصرف نبيل، بمنحه جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد مضيفه الفيصلي ضمن دوري روشن، لزميله السعودي عبدالله الحمدان.

وبعد نهاية المباراة، تم اختيار رونالدو ليحصل على جائزة أفضل لاعب فيها، غير أن النجم البرتغالي رفض استلامها، وقرر منحها لزميله عبدالله الحمدان.
واصطحب كريستيانو رونالدو المهاجم السعودي بعد نهاية المباراة، وسلمه بنفسه جائزة رجل المباراة، كما التقط صورة تذكارية معه، في لقطة خطفت إعجاب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق الحمدان على تلك اللقطة في تصريحات لقنوات "ثمانية" بعد نهاية المباراة، قائلا: "شرف كبير لي أن أكون بجوار أسطورة من أساطير كرة القدم، وأتمنى أن يكون ذلك دافعًا لي لتقديم المزيد".
وأضاف: "هو لاعب عظيم، يقدم مستويات قوية داخل الملعب وخارجه، ونحن نتعلم منه الكثير، وهو أيضًا يحرص على تعليم اللاعبين الصغار قبل الكبار، وأتمنى أن نحقق سويًا أشياءً ترضي جمهور النصر".
وقدم عبدالله الحمدان أداء جيدا أمام الفيصلي، إذ سجل هدف التقدم للفريق "العالمي" مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية.
وضاعف رونالدو النتيجة عند الدقيقة 49، وبعد ثلاث دقائق سجل هدفا آخر، لكنه ألغي من قبل حكم الفيديو المساعد (VAR) .
ومن ثم ساهم الثنائي في تسجيل الهدف الثالث، فقد مرر رونالدو كرة إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79 هيأها عبد الله الحمدان بصدره لزميله البرازيلي أنجيلو، الذي أسكنها في الشباك.
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