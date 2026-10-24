رونالدو يتنازل عن جائزته لزميله الحمدان

وبعد نهاية المباراة، تم اختيار ليحصل على فيها، غير أن النجم رفض استلامها، وقرر منحها لزميله عبدالله الحمدان.واصطحب المهاجم السعودي بعد نهاية المباراة، وسلمه بنفسه رجل المباراة، كما التقط صورة تذكارية معه، في لقطة خطفت إعجاب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.وعلق الحمدان على تلك اللقطة في تصريحات لقنوات " " بعد نهاية المباراة، قائلا: "شرف كبير لي أن أكون بجوار أسطورة من أساطير كرة القدم، وأتمنى أن يكون ذلك دافعًا لي لتقديم المزيد".وأضاف: "هو لاعب عظيم، يقدم مستويات قوية داخل الملعب وخارجه، ونحن نتعلم منه الكثير، وهو أيضًا يحرص على تعليم اللاعبين الصغار قبل الكبار، وأتمنى أن نحقق سويًا أشياءً ترضي جمهور النصر".وقدم عبدالله الحمدان أداء جيدا أمام ، إذ سجل هدف التقدم للفريق "العالمي" مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صافرة البداية.وضاعف رونالدو النتيجة عند الدقيقة 49، وبعد ثلاث دقائق سجل هدفا آخر، لكنه ألغي من قبل حكم الفيديو المساعد (VAR) .ومن ثم ساهم الثنائي في تسجيل الهدف الثالث، فقد مرر رونالدو كرة إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79 هيأها بصدره لزميله البرازيلي أنجيلو، الذي أسكنها في الشباك.