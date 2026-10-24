فليك يشعل الأجواء قبل تصادم الكلاسيكو مع مدريد

وأكد أهمية مواجهة المرتقبة، غدا الأحد، على ملعب "سبوتيفاي "، ضمن منافسات الجولة العاشرة من ، مشددا على جاهزية فريقه وثقته في قدراته قبل الموقعة المنتظرة.وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: "لدي شعور جيد. لقد استعاد اللاعبون عافيتهم وهم على أتم الاستعداد للمباراة. مختلف، فهي أفضل ما يمكن أن تقدمه كرة القدم، والأنظار كلها ستتجه نحوها. الفريق يتطلع بشغف كبير لخوض هذه المواجهة".وأضاف: "الأمر لا يصدق. صحيح أننا نلعب من أجل ثلاث نقاط فقط، لكن أهمية المباراة تتجاوز ذلك بكثير. نحن سعداء بالمشاركة في هذا الحدث، ونتطلع بشوق إلى المواجهة. نحن جاهزون ولدينا ثقة كبيرة في فريقنا".وأشاد أشاد مدرب برشلونة بإمكانات لاعبه الجديد القادم من ، وتأثيره في الفريق، مؤكدا رضاه عن مستواه، بقوله: "كنا جميعا مقتنعين بأنه سيتطور عندما أتيحت لنا فرصة التعاقد معه. لقد قدم إضافة قيّمة للفريق، وهو ما ظهر في مبارياته الأولى.وأضف: "أنا سعيد جدا بوجوده معنا، كما أن خط الوسط يتمتع بجودة كبيرة بوجوده إلى جانب ".كما أثنى هانز فليك على إسبارت، مشيرا إلى أن يمتلك إمكانات واعدة، وأن استمراره في تقديم مستويات جيدة يعتمد على أدائه داخل الملعب.وقال فليك: "نعلم مدى الاحترافية في كرة القدم، فالأداء هو كل شيء. لقد قدم مستوى رائعا، وهذا أمر مذهل. يمتلك إمكانات كبيرة ومساحة للتطور، وهو يقدم أداء ممتازًا في الوقت الحالي".وتطرق هانز فليك إلى الخسارة أمام في دوري أبطال أوروبا، موضحا أن الجهاز الفني ناقش أسبابها مع اللاعبين وحلل مجريات المباراة، من أجل معالجة الأخطاء وتطوير الأداء.واختتم هانز فليك: "لقد قدمنا العديد من الأمور بشكل جيد، لكن هناك جوانب نحتاج إلى تحسينها. هذه الخسارة تمثل فرصة للتطور والنمو، ولتحدي أنفسنا والعمل على التحسن كفريق".