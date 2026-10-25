جوليان ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد.. ماذا قال؟

وجاء اعتذار ألفاريز عقب قيادته للفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من ، ليواصل المهاجم الأرجنتيني تألقه بتسجيله للمباراة الثانية توالياً، بعدما هز شباك الألماني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.وقال ألفاريز، في تصريحات لقناة "موفي " عقب مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا: "أود أن أعتذر لجماهير أتلتيكو عن التصريحات التي أدليت بها خلال . الحقيقة أنني أخطأت، سواء في طريقة كلامي أو في التوقيت، والأهم أنني أتفهم غضب الجماهير".وأضاف المهاجم الأرجنتيني: "بصفتي مشجعاً للنادي، كنت سأغضب أيضاً لو حدث هذا الموقف من لاعب آخر، وأقدر وقوف الجماهير بجانبي طوال هذه السنوات".وتابع: "الآن عليّ التركيز على العمل الجاد ومواصلة تحسين أدائي، جنباً إلى جنب مع الفريق بأكمله، الذي أود أن أشكره على دعمه لي طوال هذه الفترة".واختتم ألفاريز تصريحاته بالقول: "سأعود إلى العمل بكل قوة، ولدينا أمور مهمة للقيام بها من أجل أتلتيكو مدريد".وأثار مستقبل ألفاريز مع أتلتيكو مدريد جدلاً واسعاً بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، وسط تقارير تحدثت عن رغبته في مغادرة الفريق، فضلاً عن تصريحات أدلى بها خلال مشاركته مع منتخب في كأس العالم، فُسرت على أنها تلميحات بشأن مستقبله مع النادي.وتعرض المهاجم الأرجنتيني لانتقادات وهتافات غاضبة من بعض جماهير أتلتيكو مدريد عند عودته إلى المشاركة، قبل أن يستعيد بريقه مؤخراً بتسجيل الأهداف ومساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات.ويأمل ألفاريز أن يسهم اعتذاره وأداؤه داخل الملعب في تجاوز الأزمة مع الجماهير، والتركيز على مساعدة أتلتيكو مدريد في المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة.