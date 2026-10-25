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جوليان ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد.. ماذا قال؟

رياضة

2026-10-25 | 04:33
جوليان ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد.. ماذا قال؟
74 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

وجّه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، رسالة اعتذار إلى جماهير فريقه، على خلفية الجدل الذي أثير بشأن مستقبله مع النادي الإسباني، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة خلال الفترة الماضية.

وجاء اعتذار ألفاريز عقب قيادته أتلتيكو مدريد للفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، ليواصل المهاجم الأرجنتيني تألقه بتسجيله للمباراة الثانية توالياً، بعدما هز شباك شتوتغارت الألماني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وقال ألفاريز، في تصريحات لقناة "موفي ستار" عقب مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا: "أود أن أعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد عن التصريحات التي أدليت بها خلال كأس العالم. الحقيقة أنني أخطأت، سواء في طريقة كلامي أو في التوقيت، والأهم أنني أتفهم غضب الجماهير".

وأضاف المهاجم الأرجنتيني: "بصفتي مشجعاً للنادي، كنت سأغضب أيضاً لو حدث هذا الموقف من لاعب آخر، وأقدر وقوف الجماهير بجانبي طوال هذه السنوات".

وتابع: "الآن عليّ التركيز على العمل الجاد ومواصلة تحسين أدائي، جنباً إلى جنب مع الفريق بأكمله، الذي أود أن أشكره على دعمه لي طوال هذه الفترة".

واختتم ألفاريز تصريحاته بالقول: "سأعود إلى العمل بكل قوة، ولدينا أمور مهمة للقيام بها من أجل أتلتيكو مدريد".

وأثار مستقبل ألفاريز مع أتلتيكو مدريد جدلاً واسعاً بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، وسط تقارير تحدثت عن رغبته في مغادرة الفريق، فضلاً عن تصريحات أدلى بها خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، فُسرت على أنها تلميحات بشأن مستقبله مع النادي.

وتعرض المهاجم الأرجنتيني لانتقادات وهتافات غاضبة من بعض جماهير أتلتيكو مدريد عند عودته إلى المشاركة، قبل أن يستعيد بريقه مؤخراً بتسجيل الأهداف ومساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات.

ويأمل ألفاريز أن يسهم اعتذاره وأداؤه داخل الملعب في تجاوز الأزمة مع الجماهير، والتركيز على مساعدة أتلتيكو مدريد في المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة.
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