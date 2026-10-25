فيديو يشعل الغضب في مصر.. مدرب تنس طاولة يعتدي على لاعبة ناشئة (فيديو)

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أعمال شغب في برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد اليوم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فيديو يشعل الغضب في مصر.. مدرب تنس طاولة يعتدي على لاعبة ناشئة (فيديو)

رياضة

2026-10-25 | 04:43
فيديو يشعل الغضب في مصر.. مدرب تنس طاولة يعتدي على لاعبة ناشئة (فيديو)
208 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أثارت واقعة "صفع" مدرب تنس الطاولة محمد ممتاز اللاعبة الناشئة زينة فاروق، التي لم تتجاوز 12 عامًا، موجة غضب واسعة في الوسط الرياضي المصري، بعدما أظهرت مقاطع فيديو المدرب وهو يصفع اللاعبة على وجهها خلال مشاركتها في بطولة "أسبوع الأمل العالمي" للاعبين واللاعبات تحت 12 عامًا، التي أقيمت بمدينة شيفيلد الإنجليزية.

وتدخلت وزارة الشباب والرياضة بصورة عاجلة، إذ وجّه الوزير جوهر نبيل اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة بوقف المدرب عن ممارسة أي نشاط رياضي، والبدء الفوري في التحقيقات بشأن الواقعة، مع موافاة الوزارة بنتائجها.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وفقًا للوائح والقوانين، مؤكدًا أهمية مراعاة ملابسات الاعتداء على لاعبة في سن الطفولة، لا سيما أن الواقعة حدثت خلال مشاركة خارج مصر.

ولم تقتصر التحركات على الوزارة، إذ كُلفت اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة اللواء أشرف حلمي، بفتح تحقيقات عاجلة وتحديد المسؤوليات، مع التشديد على تطبيق العقوبات المقررة قانونا ولائحتها.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ضرورة تعميم التنبيهات على الاتحادات الرياضية المختلفة، للتشديد على التزام المدربين والإداريين وجميع العاملين في المجال الرياضي بالقواعد المنظمة للتدريب والمنافسات، وترسيخ الروح الرياضية ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وعلى مستوى الأندية، يدرس نادي الزمالك الذي يعمل به ممتاز، فصل المدرب من منصبه على خلفية الواقعة، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

والدة اللاعبة تنفي
من ناحيتها، نفت والدة اللاعبة زينة فاروق في تسجيل مصور توجيه ممتاز صفعة لابنتها قائلة إن الأمر لم يتعد "التهويش" على حد وصفها.
 
وفي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت والدة اللاعبة أن ابنتها لم تخطرها بحدوث أي شيء، وأن المدرب لم يلمس وجهها، وأنه لو حدث ذلك لتحرك وجهها أو لتحدثت ابنتها إليها وأخبرتها بما حدث.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
بعشر ميداليات ملونة.. العراق يختتم مشاركته في بطولة العالم لتنس كرة القدم
05:43 | 2026-10-25
جوليان ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد.. ماذا قال؟
04:33 | 2026-10-25
أشبال العراق يحققون فوزهم الثاني توالياً في كأس العالم ومهرجان فيفا
04:20 | 2026-10-25
أعمال شغب في برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد اليوم
18:32 | 2026-10-24
برشلونة يفاجئ ريال مدريد باستدعاء لاعب إسرائيلي
15:25 | 2026-10-24
الميناء يهزم الكرمة المتصدر في دوري نجوم العراق
13:22 | 2026-10-24
نعم
نعم
لا
لا
فرق كبير
فرق كبير
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

ميسان تمهل الحكومة حتى الخميس لفتح منفذ الشيب وتهدد بالعصيان المدني (فيديو)
Play
ميسان تمهل الحكومة حتى الخميس لفتح منفذ الشيب وتهدد بالعصيان المدني (فيديو)
06:00 | 2026-10-25
بالفيديو.. أجواء بطولة شهداء العراق على ملعب الإعلام النموذجي
Play
بالفيديو.. أجواء بطولة شهداء العراق على ملعب الإعلام النموذجي
15:32 | 2026-10-23
تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني.. ظاهرة فلكية تجذب مئات السياح (فيديو)
Play
تعامد الشمس على معبد رمسيس الثاني.. ظاهرة فلكية تجذب مئات السياح (فيديو)
05:16 | 2026-10-23
شاهد بالفيديو.. استهداف سيارة مدير الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب
Play
شاهد بالفيديو.. استهداف سيارة مدير الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب
03:42 | 2026-10-23
ترامب ينفجر بوجه مراسل في البيت الأبيض: اخرس.. هل أنت مريض؟ (فيديو)
Play
ترامب ينفجر بوجه مراسل في البيت الأبيض: اخرس.. هل أنت مريض؟ (فيديو)
04:38 | 2026-10-21
الذكاء الاصطناعي يقلقك؟.. إليك الأسباب وطرق التعامل معه
Play
الذكاء الاصطناعي يقلقك؟.. إليك الأسباب وطرق التعامل معه
10:54 | 2026-10-20
بسبب الكهرباء.. حريق يلتهم منزلين في بغداد
Play
بسبب الكهرباء.. حريق يلتهم منزلين في بغداد
09:55 | 2026-10-20
نينوى.. ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً
Play
نينوى.. ضبط وإتلاف أكثر من 60 طناً من حليب الأطفال غير المرخص صحياً
09:15 | 2026-10-19
مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال جثة طفلة بعد سقوطها في بئر ببابل (فيديو)
Play
مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال جثة طفلة بعد سقوطها في بئر ببابل (فيديو)
06:00 | 2026-10-19
باريس تحت الفوضى.. متاجر فاخرة تُنهب وواجهات تتحطم (فيديو)
Play
باريس تحت الفوضى.. متاجر فاخرة تُنهب وواجهات تتحطم (فيديو)
04:50 | 2026-10-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.