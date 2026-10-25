فيديو يشعل الغضب في مصر.. مدرب تنس طاولة يعتدي على لاعبة ناشئة (فيديو)

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أثارت واقعة "صفع" مدرب تنس الطاولة محمد ممتاز اللاعبة الناشئة زينة فاروق، التي لم تتجاوز 12 عامًا، موجة غضب واسعة في الوسط الرياضي المصري، بعدما أظهرت مقاطع فيديو المدرب وهو يصفع اللاعبة على وجهها خلال مشاركتها في بطولة "أسبوع الأمل العالمي" للاعبين واللاعبات تحت 12 عامًا، التي أقيمت بمدينة .



وتدخلت بصورة عاجلة، إذ وجّه الوزير جوهر نبيل المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة بوقف المدرب عن ممارسة أي نشاط رياضي، والبدء الفوري في التحقيقات بشأن الواقعة، مع موافاة الوزارة بنتائجها.



وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وفقًا للوائح والقوانين، مؤكدًا أهمية مراعاة ملابسات الاعتداء على لاعبة في سن الطفولة، لا سيما أن الواقعة حدثت خلال مشاركة خارج مصر.



ولم تقتصر التحركات على الوزارة، إذ كُلفت اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة اللواء أشرف حلمي، بفتح تحقيقات عاجلة وتحديد المسؤوليات، مع التشديد على تطبيق العقوبات المقررة قانونا ولائحتها.



كما أكد وزير الشباب والرياضة ضرورة تعميم التنبيهات على الاتحادات الرياضية المختلفة، للتشديد على التزام المدربين والإداريين وجميع العاملين في المجال الرياضي بالقواعد المنظمة للتدريب والمنافسات، وترسيخ الروح الرياضية ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.



وعلى مستوى الأندية، يدرس نادي الذي يعمل به ممتاز، فصل المدرب من منصبه على خلفية الواقعة، وفقا لصحيفة " ".



والدة اللاعبة تنفي

من ناحيتها، نفت والدة اللاعبة زينة فاروق في تسجيل مصور توجيه ممتاز لابنتها قائلة إن الأمر لم يتعد "التهويش" على حد وصفها.

وفي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت والدة اللاعبة أن ابنتها لم تخطرها بحدوث أي شيء، وأن المدرب لم يلمس وجهها، وأنه لو حدث ذلك لتحرك وجهها أو لتحدثت ابنتها إليها وأخبرتها بما حدث.