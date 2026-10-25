كلاسيكو الأرض.. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

ويلتقي برشلونة وريال ، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من لموسم 2026-2027، على يحتضن .وتحظى مباراة الأرض بمتابعة كبيرة من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة، نظرًا لأهميتها كواحدة من أقوى الدربيات في العالم.وبالإمكان مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كلاسيكو الأرض، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على قناة bein sports 1 hd.معلق مباراة وبرشلونة فيأسندت مهمة معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة، إلى المعلق الرياضي عصام الشوالي، على قناة bein sports 1 hd.موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريدتنطلق صافرة البداية في مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، عند الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد، على ملعب .ملامح تشكيل برشلونة أمام ريال مدريدحراسة المرمى: جوان جارسياخط الدفاع: إسبارت – جيرارد مارتين – باو كوبارسي- جواو كانسيلوخط الوسط: بيدري – رودري – فيرمين لوبيزخط الهجوم: لامين جمال – كريم أديمي – رافينياملامح تشكيل ريال مدريد أمام برشلونةحراسة المرمى: أندريه لونين.خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – أنطونيو روديجر – إبراهيما كوناتي – مارك كوكورياخط الوسط: أوريليان تشواميني – أردا جولر – جود بيلنجهامخط الهجوم: يان ديوماندي – إندريك –ويدخل الفريق الكتالوني بقيادة الألماني هانزي فليك للفريق، بدوافع كبيرة للانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الصادمة أمام بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا.ويتسلح بعاملي الأرض والجمهور من أجل الانتصار اليوم على غريمة التقليدي ريال مدريد، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري.ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، برصيد 27 نقطة في 9 مواجهات.في المقابل، يخوض الفريق الملكي مباراة اليوم منتشيًا بانتصاره الكاسح على ليبزيج بنتيجة 4-1 في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتطلع إلى الفوز اليوم من أجل تقليل الفارق مع المتصدر برشلونة.ويمني ريال مدريد النفس بإسعاد جماهيره من خلال الفوز بالكلاسيكو الذي يعد بمثابة بطولة خاصة لجمهور الفريقين.ويفتقد الفريق الملكي لجهود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بعدما أعلن النادي اليوم عن غيابه بسبب إصابته بالأنفلونزا، كما يغيب النجم البرازيلي بعدما تعرض للإيقاف بسبب اشتباكه مع أحد لاعبي في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الدوري الإسباني، قبل أن تصدر الرابطة قرارها بإيقافه لمدة 4 مباريات.