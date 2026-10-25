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كلاسيكو الأرض.. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

رياضة

2026-10-25 | 10:17
كلاسيكو الأرض.. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة
321 شوهد

السومرية نيوز – رياضي
القنوات الناقلة مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، يبحث عنها الكثيرون من عشاق الكرة العالمية، وسط ترقب لواحدة من أقوى الدربيات في العالم بكلاسيكو الأرض.

ويلتقي برشلونة وريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، على يحتضن ملعب كامب نو.
وتحظى مباراة كلاسيكو الأرض بمتابعة كبيرة من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة، نظرًا لأهميتها كواحدة من أقوى الدربيات في العالم.
وبالإمكان مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كلاسيكو الأرض، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وبالتحديد على قناة bein sports 1 hd.
معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
أسندت مهمة معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة، إلى المعلق الرياضي عصام الشوالي، على قناة bein sports 1 hd.
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد
تنطلق صافرة البداية في مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، عند الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو.
ملامح تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد
حراسة المرمى: جوان جارسيا
خط الدفاع: تشافي إسبارت – جيرارد مارتين – باو كوبارسي- جواو كانسيلو
خط الوسط: بيدري – رودري – فيرمين لوبيز
خط الهجوم: لامين جمال – كريم أديمي – رافينيا
ملامح تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة
حراسة المرمى: أندريه لونين.
خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – أنطونيو روديجر – إبراهيما كوناتي – مارك كوكوريا
خط الوسط: أوريليان تشواميني – أردا جولر – جود بيلنجهام
خط الهجوم: يان ديوماندي – إندريك – كيليان مبابي
ويدخل الفريق الكتالوني بقيادة الألماني هانزي فليك المدير الفني للفريق، بدوافع كبيرة للانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة الصادمة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا.
ويتسلح فريق برشلونة بعاملي الأرض والجمهور من أجل الانتصار اليوم على غريمة التقليدي ريال مدريد، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري.
ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، برصيد 27 نقطة في 9 مواجهات.
في المقابل، يخوض الفريق الملكي مباراة اليوم منتشيًا بانتصاره الكاسح على ليبزيج بنتيجة 4-1 في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتطلع إلى الفوز اليوم من أجل تقليل الفارق مع المتصدر برشلونة.
ويمني ريال مدريد النفس بإسعاد جماهيره من خلال الفوز بالكلاسيكو الذي يعد بمثابة بطولة خاصة لجمهور الفريقين.
ويفتقد الفريق الملكي لجهود الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بعدما أعلن النادي اليوم عن غيابه بسبب إصابته بالأنفلونزا، كما يغيب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما تعرض للإيقاف بسبب اشتباكه مع أحد لاعبي فالنسيا في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الدوري الإسباني، قبل أن تصدر الرابطة قرارها بإيقافه لمدة 4 مباريات.
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