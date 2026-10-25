مصري وإسرائيلي في قائمة برشلونة للكلاسيكو

وأعلن فليك قائمة برشلونة لخوض مباراة ، بقيادة ، على ملعب "سبوتيفاي "، ضمن منافسات الجولة العاشرة من ، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري واسع بسبب أهميته في سباق المنافسة على اللقب.ويلعب أوريان غورين، البالغ من العمر 17 عامًا، ضمن صفوف برشلونة أتلتيك، الفريق الرديف للنادي الكتالوني، حيث يزامل المهاجم المصري حمزة ، الذي انضم إلى منظومة برشلونة وشارك مؤخرًا مع الفريق الرديف، وسجل هدفًا أمام أوتيبو.وانضم غورين إلى أكاديمية برشلونة في صيف عام 2022، قادمًا من فرق الناشئين بنادي مكابي تكفا الإسرائيلي، وشارك خلال الموسم الحالي في خمس مباريات مع برشلونة أتلتيك، كما صنع هدفًا في مواجهة ناكسارا بالجولة الأولى.وتبرز أهمية وجود في القائمة بسبب إمكانية دخوله تاريخ ، إذ قد يصبح أول لاعب إسرائيلي يشارك في مواجهة برشلونة وريال ، حال حصوله على فرصة الظهور في المباراة.أما حمزة عبد الكريم، فيمثل وجوده ضمن قائمة برشلونة فرصة مهمة للمهاجم المصري الشاب، الذي يسعى إلى إثبات قدراته داخل منظومة ، وسط ترقب لما قد يحمله المستقبل من فرص مع الفريق الأول.ويواجه برشلونة عددًا من الغيابات بسبب الإصابات، إذ يغيب روني بردغجي وأندرياس كريستنسن وجول كوندي وإريك غارسيا وداني أولمو، بينما لا يعاني الفريق من أي إيقافات، وفقًا للمعلومات الواردة.ورغم شعور إسبارت ببعض الآلام في الكاحل عقب مواجهة ، فإنه أصبح جاهزًا للمشاركة، وقد يكون على موعد مع خوض أول في مسيرته. كما سيكون غوردون متاحًا للمشاركة رغم شعوره بالإرهاق عقب مواجهة دوري أبطال أوروبا.قائمة برشلونة أمام ريال مدريدحراسة المرمى: خوان غارسيا، فويتشيك تشيزني، دومينيك ليفاكوفيتش.خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، جيرارد مارتين، أليكس كامبوس.خط الوسط: برايان فارينياس، غافي، فيرمين لوبيز، بيدري، فرينكي دي يونغ، مارك بيرنال، أوريان غورين.خط الهجوم: غابرييل جيسوس، ، رافينيا، كريم أديمي، أنتوني غوردون، حمزة عبد الكريم.وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها برشلونة إلى تعزيز موقعه في سباق الدوري، بينما يأمل ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.