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لغز الساعة السويسرية.. هل كشف ملصق الكرة الذهبية هوية الفائز؟

رياضة

2026-10-26 | 07:14
لغز الساعة السويسرية.. هل كشف ملصق الكرة الذهبية هوية الفائز؟
708 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أشعل الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية حالة من الاستنفار الرقمي بين جماهير كرة القدم قبل ساعات من انطلاق النسخة الـ70 للحفل التاريخي في العاصمة البريطانية لندن؛ وذلك عقب نشر ملصق العد التنازلي تحت شعار "يومان على الانطلاق" الذي يتوسطه تصميم ساعة سويسرية فاخرة مزودة بأقراص رقمية دوارة تحيط بشعار الجائزة.

وبدلاً من التعامل مع التصميم كإعلان ترويجي تقليدي، تعامل رواد الإنترنت ومحللو الشيفرات البصرية مع تموضع الأرقام فوق عقارب الساعة باعتباره "لغزاً جنونياً" متعمداً من اللجنة المنظمة؛ حيث استخرج الجمهور 4 دلالات رقمية دقيقة تتقاطع مباشرة مع القمصان والأرقام القياسية لثلاثي الصدارة المرشح لاعتلاء منصة التتويج.


محاذاة الرقم 10 في القرص الخارجي.. حصر الصراع بين مبابي ويامال
تتركز الإشارة البصرية الأولى في نافذة القراءة السفلية المعتمدة للساعة تحت عبارة "يومين على الانطلاق" مباشرة؛ حيث استقر القرص الخارجي الأكبر عند الرقم "10" بوضوح تام في بؤرة التصميم.

هذه المحاذاة الرقمية فُهمت فوراً على أنها حصر مباشر للمنافسة النهائية بين النجمين اللذين يحملان القميص رقم 10؛ وهما الفرنسي كيليان مبابي حامل الرقم ذاته مع منتخب بلاده وريال مدريد، والإسباني الشاب لامين يامال نجم برشلونة الأول.

سر تقاطع الرقمين 2 و2.. بصمة مبابي التاريخية
على محور القراءة السفلي بجوار الرقم 10، اصطف القرصان الداخليان للساعة عند الرقمين "2" و"2" ليشكلا معاً الرقم "22" في تناغم بصري أثار دهشة المتابعين.

أنصار نجم ريال مدريد ربطوا هذا الرقم فوراً بالرصيد التهديفي التاريخي لكيليان مبابي كأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس العالم برصيد 22 هدفاً، فضلاً عن تصدره استفتاء صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مما اعتبروه إشارة خفية لتتويج قائد الديوك بالكرة الذهبية الأولى في مسيرته.

تموضع الرقمين 1 و9 في الأعلى.. شيفرة يامال المونديالية
في المقابل، التقط عشاق برشلونة تفصيلة معاكسة في القمة العلوية للأقراص الدوارة؛ حيث تجاور الرقمان "1" و"9" بينهما الرقم 5 ليرسما معاً عند تجاهل الرقم الموجود في المنتصف الرقم "19" في أعلى واجهة الساعة.

هذا الترتيب منح دفعة معنوية كبيرة لأنصار الجناح الكتالوني؛ إذ يرمز الرقم 19 إلى القميص التاريخي الذي قاد به يامال منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم 2026، ليجمع بين رقمه المونديالي في الأعلى ورقمه مع البلوجرانا "10" في الأسفل.

الرقمان 9 و8 فوق قمة الكرة الذهبية.. ضربة هاري كين الخفية
لم يتوقف تفكيك اللغز عند ثنائي الليغا، بل امتد ليشمل المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ؛ حيث استقر الرقمان "9" و"8" مباشرة فوق قمة مجسم الكرة الذهبية.

المحللون ربطوا هذا التموضع برقم قميص كين الصريح "9" وبصمته في صناعة 8 أهداف حاسمة، إلى جمع المتابعين لرقم النسخة "70" مع الرقم "3" في الجهة المقابلة من التصميم ليعكس حصيلته التهديفية الإعجازية البالغة 73 هدفاً هذا الموسم، بانتظار أن يفك مسرح "لندن بالاديوم" طلاسم هذا اللغز رسمياً الليلة بإعلان ملك الكرة الذهبية لعام 2026.
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