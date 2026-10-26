تحديد مواعيد مباريات كأس آسيا 2027

وتأتي هذه الخطوة لطمأنة في القارة الآسيوية بسير الاستعدادات وفق الخطة المعتمدة، وذلك على خلفية التطورات والأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.وأكد المنظمون اليوم الاثنين، مواعيد انطلاق جميع مباريات المجموعات الست وملاعبها، في البطولة التي تستمر شهرا، بمشاركة 24 منتخبا تتنافس في ملاعب موزعة على ثلاث مدن هي وجدة والخبر.ومن المقرر أن تنطلق البطولة في السابع من يناير المقبل، بمواجهة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني ضمن منافسات ، في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في الرياض.ويشارك منتخب إيران في البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب سوريا والصين وقيرغيزستان، ويستهل بمواجهة الصين في التاسع من يناير، عند الساعة الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج.وفي اليوم ذاته، يبدأ المنتخب مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة سنغافورة في مدينة الخبر.ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة، الخامس من فبراير، على الملك فهد الرياضية في الرياض، الذي يتسع لـ72 ألف متفرج.وقال في بيان إن "توزيع الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات في الجدول النهائي يراعي المتطلبات التجارية ومتطلبات البث الرئيسية، إلى جانب الترتيبات المحلية التي تهدف إلى زيادة الحضور الجماهيري وتعزيز تجربة المشجعين".