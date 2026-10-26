تحديد مواعيد مباريات كأس آسيا 2027

وتأتي هذه الخطوة لطمأنة الاتحادات الوطنية
في القارة الآسيوية بسير الاستعدادات وفق الخطة المعتمدة، وذلك على خلفية التطورات والأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وأكد المنظمون اليوم الاثنين، مواعيد انطلاق جميع مباريات المجموعات الست وملاعبها، في البطولة التي تستمر شهرا، بمشاركة 24 منتخبا تتنافس في ثمانية
ملاعب موزعة على ثلاث مدن هي الرياض
وجدة والخبر.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة في السابع من يناير المقبل، بمواجهة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني ضمن منافسات المجموعة الأولى
، في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في الرياض.
ويشارك منتخب إيران في البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب سوريا والصين وقيرغيزستان، ويستهل مشواره
بمواجهة الصين في التاسع من يناير، عند الساعة الرابعة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، الذي يتسع لـ26 ألف متفرج.
وفي اليوم ذاته، يبدأ المنتخب الأسترالي
مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة سنغافورة في مدينة الخبر.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الجمعة، الخامس من فبراير، على ملعب مدينة
الملك فهد الرياضية في الرياض، الذي يتسع لـ72 ألف متفرج.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
في بيان إن "توزيع الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات في الجدول النهائي يراعي المتطلبات التجارية ومتطلبات البث الرئيسية، إلى جانب الترتيبات المحلية التي تهدف إلى زيادة الحضور الجماهيري وتعزيز تجربة المشجعين".
وشهدت بطولات الأندية القارية اضطرابات بسبب المخاوف الأمنية، كما ألغيت بعض الفعاليات الرياضية الدولية التي كان مقررا إقامتها في المنطقة.
وتأجلت مباراة النصر السعودي
، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، أمام نيفتشي فرجانة الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 12 تشرين الاول، بعدما أصدرت هيئة الدفاع المدني السعودية
تحذيرا أمنيا.
كما تأجلت مباراة النصر المقررة على ملعبه أمام الوصل الإماراتي، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين، ضمن البطولة ذاتها.
وشملت التغييرات فعاليات رياضية أخرى، حيث تم نقل البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، من الرياض إلى إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا
الأمريكية.
كما أعلنت منظمة "أموري سبورت" الفرنسية وشركة رياضة المحركات السعودية، أمس الأحد، عن نقل نسخة عام 2027 من رالي داكار من السعودية إلى دولة أخرى
لم يتم الكشف عنها بعد.