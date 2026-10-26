من هم الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها عام 1956؟

وقد منحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في العام الماضي، بعد منافسة قوية تفوق فيها على نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين جمال.وكانت "فرانس فوتبول" تمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أوروبا بين العامين 1956 و1994، وبعدها لأفضل لاعب في أوروبا بين العامين 1995 و2006، ولأفضل لاعب في العالم بدءا من عام 2007.ويعتبر أكثر المتوجين بالجائزة منذ تأسيسها بواقع ثماني كرات ذهبية، فيما يحتل غريمه ، المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين، برصيد خمس كرات ذهبية.وقبل الإعلان في وقت لاحق اليوم الاثنين، عن فائز جديد بالكرة الذهبية لعام 2026، نستعرض في هذا الرصد، أسماء الفائزين بالجائزة منذ تأسيسها في 1956:2025: الفرنسي عثمان ديمبيلي.2024: الإسباني رودري.2023: الأرجنتيني .2022: الفرنسي كريم بنزيمة.2021: الأرجنتيني ميسي2020: لم تمنح الجائزة نظرا لظروف جائحة .2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي2018: الكرواتي لوكا مودريتش2017: البرتغالي2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو2007: البرازيلي ريكاردو كاكا2006: الإيطالي فابيو كانافارو2005: البرازيلي رونالدينيو2004: الأوكراني أندريه شفتشينكو2003: التشيكي بافل ندفيد2002: البرازيلي رونالدو2001: الإنجليزي أوين2000: البرتغالي لويس فيغو1999: البرازيلي ريفالدو1998: الفرنسي1997: البرازيلي رونالدو1996: الألماني ماتياس زامر1995: الليبيري جورج وياه1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف1993: الإيطالي روبرتو باجيو1992: الهولندي ماركو فان باستن1991: الفرنسي جان-بيار بابان1990: الألماني لوثار ماتيوس1989: الهولندي ماركو فان باستن1988: الهولندي ماركو فان باستن1987: الهولندي رود خوليت1986: السوفياتي إيغور بيلانوف1985: الفرنسي ميشال بلاتيني1984: الفرنسي ميشال بلاتيني1983: الفرنسي ميشال بلاتيني1982: الإيطالي باولو روسي1981: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه1980: الألماني كارل-هاينتس رومينيغه1979: الإنجليزي كيفن كيغان1978: الإنجليزي كيفن كيغان1977: الدنماركي ألان سيمونسن1976: الألماني فرانتس بكنباور1975: السوفياتي أوليغ بلوخين1974: الهولندي يوهان كرويف1973: الهولندي يوهان كرويف1972: الألماني فرانتس بكنباور1971: الهولندي يوهان كرويف1970: الألماني غيرد مولر1969: الإيطالي جاني ريفيرا1968: الإيرلندي الشمالي جورج بيست1967: المجري فلوريان ألبرت1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون1965: البرتغالي أوزيبيو1964: الاسكتلندي دينيس لو1963: الحارس السوفياتي ليف ياشين1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست1961: الإيطالي عمر سيفوري1960: الإسباني لويس سواريس1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو1958: الفرنسي ريمون كوبا1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز.