الزوراء يخسر أمام النصر في دوري أبطال الخليج

الأشبال العراقي يخسر أمام جورجيا بركلات الترجيح في كأس العالم بأذربيجان
07:53 | 2026-10-29
مدرب رواد العراق: جاهزون للمنافسة على لقب كأس الخليج لقدامى اللاعبين
06:24 | 2026-10-29
رسالة غامضة من والد لامين يامال تثير القلق في برشلونة
06:09 | 2026-10-29
مواجهة حاسمة لناشئي العراق والسعودية.. وحسابات التأهل معلّقة بمباراة اليمن
04:41 | 2026-10-29
اليوم.. الجوية يبحث عن استعادة التوازن أمام الميناء في دوري نجوم العراق
04:35 | 2026-10-29
رونالدو يهزم ميسي ويتوج بجائزة أفضل فائز بالكرة الذهبية
15:10 | 2026-10-28