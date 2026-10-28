الزوراء يخسر أمام النصر في دوري أبطال الخليج

خسر فريق العراقي، مساء الأربعاء، أمام ضيفه النصر الإماراتي في دوري أبطال لكرة القدم.

وحسم النصر الإماراتي المباراة التي جرت على بفوزه بهدف نظيف.

وشهدت المباراة طرد لاعب ماسيس أرتين في الدقيقة 13 من شوط المباراة الأول.

وبهذا الفوز يتصدر النصر مجموعته بست نقاط، فيما تجمد رصيد الزوراء عند نقطة واحدة في المركز الأخير.