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تحديد موعد تسجيل رونالدو الهدف 1000 التاريخي

رياضة

2026-10-31 | 05:41
تحديد موعد تسجيل رونالدو الهدف 1000 التاريخي
489 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
اقترب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، من تحقيق إنجاز تاريخي في مسيرته الكروية، مع اقترابه من تسجيل الهدف رقم 1000، في رقم استثنائي قد يضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرة أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم.

وبحسب التقديرات الحسابية للذكاء الاصطناعي، قد يصل قائد النصر السعودي إلى هذا الرقم التاريخي بين أواخر يناير ومارس 2027، إذا حافظ على معدله التهديفي المعتاد، وواصل المشاركة في المباريات بانتظام، من دون التعرض لإصابات طويلة الأمد.
ويبلغ رصيد رونالدو حاليا 985 هدفًا رسميًا بقميصي الأندية ومنتخب البرتغال، ما يعني أنه يحتاج إلى تسجيل 15 هدفًا إضافيًا للوصول إلى حاجز الألف هدف.
ويعتمد الموعد المتوقع على استمرار النجم البرتغالي في تسجيل الأهداف بالمعدل الذي اعتاد عليه مع النصر والمنتخب، إذ تشير الحسابات إلى حاجته لخوض ما بين 18 و22 مباراة رسمية تقريبًا، إذا سجل بمعدل يتراوح بين 0.75 و0.85 هدف في المباراة الواحدة.
متى يصل رونالدو إلى الهدف 1000؟
وتشير التقديرات إلى أن رونالدو قد يحتاج إلى فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر لتسجيل الأهداف الـ15 المتبقية، في ظل مشاركاته المحتملة في منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مباريات منتخب البرتغال.
وبناءً على هذه الحسابات، تبدو الفترة الممتدة من أواخر يناير إلى مطلع مارس 2027 مرشحة لاحتضان هذا الإنجاز، مع بقاء الموعد مرتبطًا بعدد المباريات التي سيخوضها اللاعب، ومشاركاته الفعلية، ومعدل تسجيله للأهداف خلال الأشهر المقبلة.
ويترقب عشاق كرة القدم وصول رونالدو إلى هذا الرقم الاستثنائي، الذي سيشكل محطة تاريخية في مسيرته، لا سيما أنه يواصل اللعب والمنافسة على أعلى المستويات رغم تقدمه في العمر.
ويدخل النصر المرحلة المقبلة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه المثير على الخلود بنتيجة 5-3، في المباراة التي شهدت تسجيل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي.
ورفع النصر رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، متساويًا مع القادسية المتصدر، ومتقدمًا بنقطة واحدة على الهلال صاحب المركز الثالث.
ويستعد الفريق لمواجهة الحزم خارج ملعبه يوم 5 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، قبل أن يلتقي القادسية يوم 20 نوفمبر، ثم الشباب يوم 26 من الشهر ذاته، في مواجهتين مهمتين ضمن سباق المنافسة على صدارة الدوري.
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