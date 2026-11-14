والد حمزة عبدالكريم يحسم موقف رحيل ابنه عن برشلونة

وكانت أنباء قد أشارت إلى اهتمام كومو الإيطالي بالحصول على خدمات حمزة ، في إطار سعي النادي لتدعيم صفوفه بعناصر شابة، لكن والد اللاعب نفى وجود حقيقة وراء هذه الروايات، ليضع حدا للتكهنات المتداولة بشأن انتقال نجله.وأكد والد اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة " " أن كل ما يتردد بشأن مغادرة حمزة لبرشلونة غير صحيح.وشدد والد اللاعب على أن الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى كومو لا أساس لها من ، وأن الحديث عن وجود تحركات لإتمام الصفقة مجرد اختلاق للشائعات.وجاءت تصريحات والد المهاجم المصري ردا على التقارير التي تحدثت عن إمكانية رحيله عن برشلونة، في ظل التكهنات بشأن مستقبله مع الفريق، وارتباط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.ويحظى حمزة عبدالكريم باهتمام متزايد باعتباره أحد أبرز المواهب الهجومية المصرية الصاعدة، بعدما لفت الأنظار بإمكاناته التهديفية وقدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء، وهو ما جعله محط متابعة في الفترة الماضية.وتأتي هذه التصريحات لتؤكد تمسك اللاعب بمساره مع برشلونة، في انتظار اتضاح دوره خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن مواصلة التطور والحصول على فرص للمشاركة يمثلان الهدف الأهم في تجربته الأوروبية.