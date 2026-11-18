ويقام حفل توزيع جوائز غلوب سوكر سنويا في مدينة دبي بالإمارات، والمقرر أن يكون هذا العالم يوم الإثنين 28 المقبل.وتصدر قائمة المرشحة لأفضل مهاجم في العالم الفائز بالكرة الذهبية، النجم الإنجليزي هاري كين، الألماني، والأسطورة الأرجنتينية ، قائد نادي الأمريكي، والنجم لفرنسي ، مهاجم ، والنجم الإسباني الصاعد لامين جمال لاعب ، الفائز بجائزة أفضل مهاجم في العالم من جلوب سوكر العام الماضي، وغيرهم من النجوم.بينما غاب عن القائمة النجم المصري ، مهاجم فريق طرابزون سبور التركي.وفي ما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم من جلوب سوكر 2026:جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)خفيشا كفارتخيليا (باريس سان جيرمان)(ريال مدريد)هاري كين (بايرن ميونخ)لويس دياز (بايرن ميونخ)إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)أوليسه (بايرن ميونخ)لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)مبابي (ريال مدريد)ميسي (إنتر ميامي)رافينيا (برشلونة)بوكايو ساكا (آرسنال)لامين جمال (برشلونة).