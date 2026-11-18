ويقام حفل توزيع جوائز غلوب سوكر سنويا في مدينة دبي بالإمارات، والمقرر أن يكون هذا العالم يوم الإثنين 28 ديسمبر
المقبل.
وتصدر قائمة المرشحة لأفضل مهاجم في العالم الفائز بالكرة الذهبية، النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي بايرن ميونخ
الألماني، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي
، قائد نادي إنتر ميامي
الأمريكي، والنجم لفرنسي كيليان مبابي
، مهاجم ريال مدريد
، والنجم الإسباني الصاعد لامين جمال لاعب فريق برشلونة
، الفائز بجائزة أفضل مهاجم في العالم من جلوب سوكر العام الماضي، وغيرهم من النجوم.
بينما غاب عن القائمة النجم المصري محمد صلاح
، مهاجم فريق طرابزون سبور التركي.
وفي ما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في العالم من جلوب سوكر 2026:
جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)
عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)
خفيشا كفارتخيليا (باريس سان جيرمان)
فينيسيوس جونيور
(ريال مدريد)
هاري كين (بايرن ميونخ)
لويس دياز (بايرن ميونخ)
إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)
مايكل
أوليسه (بايرن ميونخ)
لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
كيليان
مبابي (ريال مدريد)
ليونيل
ميسي (إنتر ميامي)
رافينيا (برشلونة)
بوكايو ساكا (آرسنال)
لامين جمال (برشلونة).