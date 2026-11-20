وأكد النادي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، توصله إلى اتفاق متبادل مع شركة BC.GAME لإنهاء الشراكة، التي بدأت عام 2024، عقب تصاعد الجدل بشأن الحملة الترويجية الأخيرة للشركة.وبدأت الأزمة في 3 الجاري، عندما أعلنت BC.GAME تعيين إلفي سفيرة لها، ونشرت مقطع فيديو ترويجيا ظهرت فيه مع عامل توصيل في مشهد تضمن إيحاءات جنسية، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات بين جماهير .وحقق الفيديو انتشارا كبيرا على منصة "إكس"، متجاوزا ستة ملايين مشاهدة، لتتزايد الضغوط على بسبب ارتباط اسمه بالشركة، خصوصا في ظل الاعتراضات السابقة على طبيعة نشاطها التجاري.ولم تكن هذه الأزمة الأولى التي تواجه الشراكة، إذ سبق أن أثار استمرار ارتباط ليستر بالشركة بسبب فقدانها ترخيص التشغيل في المملكة المتحدة خلال 2024، رغم مواصلة النادي التعاون معها.وقال النادي في بيان رسمي: "توصل سيتي لكرة القدم وBC.GAME إلى اتفاق متبادل لإنهاء شراكتهما التجارية بأثر فوري، وذلك عقب محادثات بناءة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، أدركنا خلالها اختلاف أولوياتنا التجارية في المرحلة المقبلة".وأضاف النادي أنه يقدر دعم الشركة خلال فترة الشراكة التي امتدت لعامين ونصف العام، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على إنهاء العلاقة بصورة ودية.ولم يربط البيان الرسمي بشكل مباشر بين قرار فسخ العقد وتعيين إلفي، رغم تزامن القرار مع تصاعد الانتقادات المتعلقة بهذه الخطوة.وفي خطوة لاحتواء غضب الجماهير، أعلن ليستر سيتي إتاحة استرداد كامل قيمة القمصان التي تحمل شعار BC.GAME، والتي تم شراؤها عبر منافذ البيع الرسمية للنادي خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر وحتى 18 نوفمبر 2026.وستستمر إمكانية الإرجاع حتى 2 ديسمبر المقبل، مع منح المشجعين خيار استبدال القمصان بحسب توافر المنتجات.واللافت أن هذه السياسة الاستثنائية تشمل أيضا القمصان التي سبق ارتداؤها أو طباعة أسماء عليها، رغم أن هذه الحالات لا تندرج عادة ضمن سياسة الإرجاع المعتادة للنادي، مع اشتراط تقديم إثبات الشراء.ولعبت رابطة مشجعي ليستر سيتي Foxes Trust دورا بارزا في الضغط على إدارة النادي لإنهاء الشراكة، بعدما عارضت منذ فترة طويلة وجود شركة مراهنات غير مرخصة راعيا رئيسيا للفريق.وزادت حدة اعتراضات الرابطة عقب الإعلان عن تعيين إيفا إلفي، التي قدمتها الشركة باعتبارها صانعة محتوى عالمية وشخصية في مجال الرياضات الإلكترونية، رغم شهرتها في صناعة الأفلام الإباحية.وأشارت الرابطة إلى مخاوفها بشأن تأثير هذه الشراكة على صورة النادي، خصوصا في ما يتعلق بارتباط علامته التجارية بالجماهير الشابة والعائلات.ويبحث ليستر سيتي الآن عن راع جديد لواجهة قميصه، بعد نهاية علاقته بـBC.GAME، التي تزامنت فترة ارتباطها بالنادي مع تراجع نتائجه وهبوطه مرتين متتاليتين.فبعد مغادرة في موسم 2024-2025، هبط الفريق مجددا من (تشامبيونشيب) في الموسم الماضي، ليجد نفسه حاليا في دوري الدرجة الثالثة .ويأمل الفريق بقيادة مدربه راسل تجاوز آثار البداية المتعثرة للموسم، والتركيز على تحسين نتائجه وموقعه في جدول الترتيب، بالتزامن مع البحث عن شريك تجاري جديد.