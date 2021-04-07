"جلمود الصحارى" من أروع قصص الثأر والحب... قريباً في رمضان على السومرية

اختارت قناة السومرية في شهر رمضان المبارك لهذا العام ، أحد أضخم الأعمال الدرامية العربية وهو المسلسل الأردني البدوي المعاصر "جلمود الصحارى" الذي يحكي قصة حب وتضحية بين "جلمود" و"صحارى".



يحكي المسلسل قصة " صحارى" فتاة جميلة تتمتع بالذكاء الوافر تعيش في ديرتها التي دخلها العمران حديثاً، مما أتاح الفرصة لأبناء الديرة بالتعلم، بالرغم من عدم تقبل فكرة تعليم الفتيات عند أغلب الوجهاء. لكن " صحارى" تتمكن من التعلّم بتشجيع والدها الشيخ متعب شيخ القبيلة، فتتميز عن باقي الفتيات بالفطنة والذكاء، مما يجعل "جلمود" يقع في حبها رغم المشاكل الواقعة بين ديرة والده الشيخ طراد وديرة والد "صحارى".

تتعقد الخلافات بين القبيلتين ويدخل الثأر بينهما... فهل يضيع الحب؟ أم سيكون المخرج لكل الخلافات؟

الجواب بالأحداث المشوقة التي تخبؤها حلقات المسلسل الرائع "جلمود الصحارى" خلال رمضان المبارك على السومرية.



"جلمود الصحارى" بطولة منذر رياحنة ومحمد المجالي وعلا مضاعين وعبير عيسى، تأليف الدكتور سليمان ابو شارب وإخراج رولا حجه.