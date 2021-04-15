شاهد.. حافلة ريال مدريد تتعرض لاعتداء من جماهير ليفربول

قام عدد من مشجعي فريق ليفربول بالاعتداء على الحافلة التي تقل لاعبي ريال مدريد اثناء توجهها الى ملعب الانفيلد حيث تهشم زجاج الحافلة دون اصابات ذكر.

وقال ليفربول في بيان "ندين بشكل قاطع الأعمال التي أدت إلى تضرر حافلة فريق ريال مدريد أثناء وصولها إلى ملعب أنفيلد واصفة السلوك بغير المقبول على الإطلاق والمخز الذي قام به عدد قليل من الأفراد".



وأضاف النادي "نعتذر بصدق لزوارنا عن أي ضائقة تسببوا بها، وسنعمل مع شرطة ميرسيسايد لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين".