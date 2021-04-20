بالفيديو: اعرف قليل عن عالم العصافير وخصائصها وأنواعها!

أنواع العصافير واسمائها1- طائر الجاوايتميز ذكر هذا الطائر بصوت عذب وجميل، كما أنه يساعد الأنثى على تحضين البيض في العش، وهو كثير الألوان2- الكناريهذا الطائر موطنه الأصلي هو جزر الكناري ويتميز بلونه الأصفر مع بقع من اللون البني على مؤخرته3- الحسونطائر صغير الحجم مقارنة مع الطيور الأخرى ولديه صوت جميل جدا أثناء تغريده كما تسهل تربيته يتميز برأسه الأسود ومنقاره الأحمر4- الكاردينال البرازيلييعيش هذا الطائر الجميل في جنوب البرازيل و شمال الأرجنتين و بوليفيا و برغواي كما يصل حجمه إلى 7،8 سم5- طائر البلبلموطنه مصر والسودان ونجده بكثرة في البساتين بأستطاعة هذا الطائر الجري بسرعة ولديه أيضا صوت جميل ويعد أحسن طيور العالم في تغريده6- السنونويهاجر السنونو في فصل الصيف، وهو يتغذى كثيرا على الحشرات التي تطير فوق الماء وهو طائر يبني عشه على الأعمدة الخشبية7- العصفور الكبيرنجد هذا الطائر في الحدائق العمومية والخصوصية، ويتميز هذا العصفور بكونه يبني عشه في حفر الأشجار كما يميزه أيضا خط أسود يمر أسفل بطنه8- عصافير الحبسميت طيور الحب بسبب قوه العلاقة التي تنشأ بين الذكر والانثى من هذا النوع حيث يقوم الذكر والانثى بمغازله بعضهما البعض لفترات طويله جدًا ويتميز هذا النوع بألوانه الجميلة