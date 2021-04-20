بالفيديو: اعرف قليل عن عالم العصافير وخصائصها وأنواعها!

عالم العصافير.. طيور يتميز بالعديد من الخصائص الجميلة، مما أدى إلى تربيتها في المنازل من أجل الزينة أو الترفيه وتختلف أنواع العصافير حسب البلد الذي تنتمي إليه.
أنواع العصافير واسمائها
1- طائر الجاوا
يتميز ذكر هذا الطائر بصوت عذب وجميل، كما أنه يساعد الأنثى على تحضين البيض في العش، وهو كثير الألوان
2- الكناري
هذا الطائر موطنه الأصلي هو جزر الكناري ويتميز بلونه الأصفر مع بقع من اللون البني على مؤخرته
3- الحسون
طائر صغير الحجم مقارنة مع الطيور الأخرى ولديه صوت جميل جدا أثناء تغريده كما تسهل تربيته يتميز برأسه الأسود ومنقاره الأحمر
4- الكاردينال البرازيلي
يعيش هذا الطائر الجميل في جنوب البرازيل و شمال الأرجنتين و بوليفيا و برغواي كما يصل حجمه إلى 7،8 سم
5- طائر البلبل
موطنه مصر والسودان ونجده بكثرة في البساتين بأستطاعة هذا الطائر الجري بسرعة ولديه أيضا صوت جميل ويعد أحسن طيور العالم في تغريده
6- السنونو
يهاجر السنونو في فصل الصيف، وهو يتغذى كثيرا على الحشرات التي تطير فوق الماء وهو طائر يبني عشه على الأعمدة الخشبية
7- العصفور الكبير
نجد هذا الطائر في الحدائق العمومية والخصوصية، ويتميز هذا العصفور بكونه يبني عشه في حفر الأشجار كما يميزه أيضا خط أسود يمر أسفل بطنه
8- عصافير الحب
سميت طيور الحب بسبب قوه العلاقة التي تنشأ بين الذكر والانثى من هذا النوع حيث يقوم الذكر والانثى بمغازله بعضهما البعض لفترات طويله جدًا ويتميز هذا النوع بألوانه الجميلة